Придут ли в Херсон большие деньги?

Глава правительства военно-гражданской администрации Херсонской области Сергей Елисеев Фото: Кадр видео

Глава правительства военно-гражданской администрации Херсонской области Сергей Елисеев ответил на вопросы журналистов на следующий день после оглашения итогов референдума о вхождении в Россию.

ЛЮДИ БОЯЛИСЬ ИДТИ ВО ВЛАСТЬ

- Главные проблемы Херсона, которые вы за три месяца своей работы здесь определили?

- Самая главная проблема, наверное, это обеспечение безопасности. Мы за три месяца сформировали правительство, назначили руководителей отраслей, органов исполнительной власти. Процесс трудоемкий. В большей части нам удалось его завершить к сегодняшнему дню. Параллельно шло формирование органов ВГА районов Херсонской области. Мы провели административно-территориальную реформу. Изменили административно-территориальное деление Херсонской области.

- Что это дало?

- Сейчас у нас 20 военно-гражданских администраций. Две городские и 18 районных. Три месяца назад нам было сложно найти специалистов из числа местных жителей Херсонской области. Многие боялись идти в органы власти. Сейчас произошло коренное изменение в сознании херсонцев.

- Какое?

- Люди охотно устраиваются на работу. У нас уже есть возможность выбирать специалистов на ту или иную должность. Заработали муниципальные предприятия, учебные заведения – это большое достижение. Люди поверили нам. Специалисты, которые приехали из России, принимают участие в деятельности правительства в том числе и своей работой показывают, что Россия пришла сюда навсегда.

ИЗ-ЗА ТЕРАКТА ПОГИБ МИНИСТР

- Безопасность долго будет одной из серьезных проблем?

- Представители власти подвергаются угрозам со стороны властей Украины, ВСУ. Эти угрозы имеют как адресный характер, так и в целом, в отношении всех органов власти. И мы видим, что эти угрозы осуществляются на деле. Министр сельского хозяйства Алексей Ковалев погиб вследствии теракта. Были покушения на сотрудников и активистов. И самой яркой точкой реализации угроз украинского правительства явился обстрел ракетами Хаймарс областной администрации во время заседания правительства Херсонской области и руководителей районных военно-гражданских администраций. Цель была очевидная - уничтожить органы власти Херсонской области. Били по гражданским, по мирным. В правительстве Херсонской области нет никаких складов вооружений. Военнослужащие тоже там не базировались. Это не война. Этот террор.

РЕФЕРЕНДУМ ПЫТАЛИСЬ ВЗОРВАТЬ

- Как оцениваете ход референдума и его результаты?

- Референдум – это лакмусовая бумажка отношения жителей Херсонской области к тому, что происходит. Мы готовились к референдуму. Мы делали все возможное для того, чтобы этот референдум состоялся. Результаты меня приятно удивили. Я не ожидал такой активности со стороны жителей Херсонской области.

- Возвращаясь к теме обеспечения безопасности.

- Учитывая те угрозы, которые сыпались в адрес жителей и тех, кто организовывал референдум, мы понимали, что это не пустые слова. Правоохранительные органы, и силовые структуры приняли беспрецедентные меры обеспечения безопасности. За несколько дней референдума было обезврежено и задержано несколько человек. Они планировали совершение терактов возле избирательных участков. Изъято большое количество взрывчатки. Самодельные взрывные устройства были сконструированы так, чтобы нанести максимальное поражение и ранения.

НЕЗАВИСИМОЙ ХЕРСОНСКАЯ ОБЛАСТЬ БУДЕТ НЕДОЛГО

- Херсонская область сейчас – независимое государство?

- Да. После проведения референдума и оглашения его результатов мы считаем себя независимым государством. Но сегодня глава ВГА Сальдо направил обращение к Путину с просьбой принять Херсонской область в состав России. Уверен в том, что процесс вхождения Херсонской области в состав РФ будет быстрым. Все необходимые процедуры сейчас в настоящее время проводятся. Потому независимой Херсонская область будет недолго

- Сколько времени займет введение российского законодательство.

- По примеру Крыма мы понимаем, что это процесс не единовременный. Будет переходный период. Чтобы адаптировать все процессы управления регионом. под нормативные требования РФ. Это займет не месяц, и не полгода – более длительный период. До года, наверное. Это мое мнение.

УКРАИНСКИЙ ОСТАНЕТСЯ РЕГИОНАЛЬНЫМ ЯЗЫКОМ

- Останется ли украинский региональным языком?

- Да. Украинский язык будет иметь хождение наравне с русским языком в Херсонской области несомненно. Есть места проживания крымских татар, да – но этот вопрос давайте оставим на более позднее обсуждение.

ГРИВНА БУДЕТ ХОДИТЬ ДОЛГО

- Что будет с гривной на территории Херсонской области.

- Я противник карательных мер по отношению к гривне.

По отношению к запрещению ее хождения на территории Херсонской области. Мы понимаем, что у многих пожилых жителей Херсонской области есть накопления - и они в гривнах. С этими накоплениями нужно что-то делать. Потому будем плавно замещать гривну рублем чтобы это не было болезненно для бюджета обычного человека.

- Сроки завершения хождения гривны на территории Херсонщины не определены?

- Нет, пока не определены.

РОССИЙСКИЙ БИЗНЕС ИДЕТ В ХЕРСОН?

- Ведутся ли конкретные переговоры с конкретными представителями российского бизнеса о вхождении в Херсон?

- Ведутся. Но пока результатов нет и озвучивать их я не буду. Хотя интерес мы сейчас уже видим.

КОГДА ВОССТАНОВЯТ МОСТ ЧЕРЕЗ ДНЕПР

- Говоря о безопасности нельзя не говорить о переправах через Днепр.

- Мы пока не можем обеспечить стопроцентную безопасность для тех людей, которые выйдут ремонтировать Антоновский мост. Ликвидировать угрозу ракетных ударов - это задача военных. Есть силы и средства для этого.

ПАРЛАМЕНТ ХЕРСОНА МОГУТ ВЫБРАТЬ В ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ

- Когда могут пройти выборы в херсонский парламент?

- О каких-либо сроках таких выборов говорить рано. Процесс это долгий и кропотливый. Не исключаю, что парламентские выборы в Херсонской области будут назначены в следующем году в Единый день голосования в Российской Федерации. Как вариант. Возможно, это произойдет ранее. Пока говорить о конкретных сроках рано. Совет министров Херсонской области работает, и он будет в будущем являться основной исполнительной власти.

ДЕНЬГИ ДАЕТ МОСКВА

- Деньги Херсону пока дает Москва?

- На сегодня подавляющее количество финансовых средств нам приходит в рамках дотаций. Из РФ. Но процесс регистрации юридических лиц в налоговой службе Херсонской области продолжается. Начался процесс оформления деклараций. Мы уже имеем доходную часть. Пусть пока небольшую. Около 4 млн рублей. Но, думаю в вскоре мы разовьемся гораздо стремительнее чем мы ожидали изначально.