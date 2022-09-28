Президент Байден решил пообщаться с покойницей

Сегодня президент США принял участие в организованной Белым домом конференции по вопросам голода, питания и здоровья. Фото: REUTERS

Сегодня президент США принял участие в организованной Белым домом конференции по вопросам голода, питания и здоровья.

На мероприятие, в ходе которого американское руководство пыталось найти новые пути повышения уровня жизни сограждан, испытывающих на себе все прелести невиданной инфляции, дефицита ряда продуктов и сбоя цепочек поставок, были приглашены губернаторы штатов, сенаторы и конгрессмены, ученые, благотворители.

Байден в своем выступлении поблагодарил законодателей от Демократической и Республиканской партий США за их совместные усилия по содействию его плану по борьбе с голодом в Америке.

Начав поименно благодарить некоторых членов Конгресса, 79-летний Байден обратился к конгрессвумен Джеки Валорски.

- Джеки, ты здесь? Где Джеки? – начал вопрошать президент.

В ответ ему было гробовое молчание.

Дело в том, что Валорски, представлявшая в нижней палате Конгресса США штат Индиана, погибла в начале августа в автокатастрофе. В автомобиль, в котором находилась она и ее помощники, врезалась другая машина. От полученных травм 58-летняя Валорски скончалась на месте.