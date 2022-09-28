Виталий Коротич: Американцев в Российскую армию мобилизовывать не будут

Бывший главный редактор журнала «Огонек» Виталий Коротич Фото: Евгения ГУСЕВА

В среду, 28 сентября, посольство США в Москве призвало американских граждан воздержаться от поездок в Россию, а тех, кто уже пребывает в стране, немедленно ее покинуть, говорится в сообщении американской дипмиссии.

Аналогичное предупреждение посольство США выпустило еще в феврале, после начала специальной военной операции на Украине и с тех пор не меняло рекомендации. В качестве причины называется начавшаяся в России мобилизация. В сообщении дипмиссии утверждается, что Россия «может отказаться принимать (во внимание. - А.Г.) двойное российско-американское гражданство и призвать тех, кто им обладает, на военную службу».

… - Американцы все время разнообразят проявление своей враждебности к России, и это - ещё один шаг в этом же направлении, - считает известный журналист и общественный деятель Виталий Коротич. - Плохой шаг, нехороший шаг.

А ну, ребята, разбегайтесь, кто куда может – это обращение дипломатов США к своим гражданам в России, которых якобы будут забирать на службу в Российскую армию.

Ну, не будут забирать американских граждан в армию здесь, в России.

Я, конечно, рискну предположить, что это могло быть только в том случае, если бы они служили раньше и прежде были только гражданами России и у них сейчас - двойное гражданство, российское и американское. И то вряд ли такой вариант возможен.

Насколько я понимаю, сейчас берут, в первую очередь, тех, кто уже отслужил.

Ну что ж, посмотрим…

А, вообще, американцы отрубили рейсы всех своих самолетов. Сегодня улететь из России в США - огромная проблема, это надо лететь с пересадками и бог знает через что.

Все это - для того, чтобы создать какую-то видимость паники, заварухи.

Вы знаете что, я сейчас смотрю на то, как ведут себя руководители США… Ну, плохо

ведут себя президент Байден и госсекретарь Блинкен, которые, в основном, говорят о том, как они будут сейчас наказывать Россию. Тогда, когда надо - как договариваться.

Я вспоминаю, что незадолго до ухода Громыко, нашего многолетнего министра иностранных дел Советского Союза, а затем и председателя Президиума Верховного Совета, я разговаривал с ним о Карибском кризисе. И я ему сказал - как вы могли в то время работать, вы понимали, что вот-вот начнется война?

А он отвечает – перестаньте…

- Громыко тогда был послом СССР в США, я правильно говорю?

- Да, а потом уже - министром иностранных дел.

Так вот, он говорит – да перестаньте. Все руководители - люди политически ответственные и достаточно влиятельные, и они прекрасно понимают, что прямой войны между великими державами быть не может.

Существует пропагандистский слой, существует шумиха. Но я каждый день, сказал мне Громыко, был в Белом доме, разговаривал с президентом Кеннеди, с другими руководителями США, и мы думали, как из этой ситуации выйти.

И договорились. И американцы ограничили свои ракеты в Турции, а Советский Союз убрал свои -,с Кубы, вернее, не довез их туда. И все стало в порядке.

То есть, желание договориться - оно должно доминировать. Сегодня же у американцев такого желания нет.

- К сожалению, да. А вот когда последний раз со стороны дипмиссии США звучали такие призывы, что, типа, незамедлительно покидайте «чужую страну», возвращайтесь в Штаты….

- Все время это присутствует. Все время. Возникает такое, если какая-нибудь заваруха… Пока что эти сообщения касались азиатских стран.

- А у нас в России когда - не помните?

- Честно говоря, я не могу вспомнить и, в общем-то, это и не нужно вспоминать, Нет, по крайней мере, на моей памяти этого не было,

Но, если такое и происходило, то, чаще всего, - без таких вот истерик публичных, без объявления. Но сейчас уже стали в моде и подобные неприличные публичные истерики.

- Скажите, а вот что ваши коллеги, может быть, соратники, которые в Штатах остались, говорят по этому поводу? Вы же с ними переписываетесь?

- Они говорят мне, в основном, таким образом - ой, когда мы увидимся в следующий раз? Ну, если все будет в порядке. Хотя, и они уже не верят в то, что, может быть ситуация, в которой можно будет нормально съездить друг к другу в гости.

- А вот с американцами или с теми людьми, у кого двойное гражданство, вы ни с кем здесь, в Москве, не общаетесь?

- С двойным гражданством - ни с кем.

Вы знаете, когда я жил в США, у меня у самого оно могло быть. Но я отказался и считаю, что у человека одного гражданства вполне достаточно.

Тем более, что американское гражданство – оно облагает тебя определенными обязательствами. Надо поднять правую руку и сказать - я клянусь, что впредь все мои действия будут направляться интересами Соединенных Штатов Америки. И я клянусь, что отрекаюсь от всех обязательств в стране моего предыдущего гражданства.

И вот после этого жить в России, отрекшись от всех обязательств по отношению к ней и поклявшись, что все будешь делать только в интересах Соединенных Штатов, ну, что это за жизнь такая? Что ж это за двойное гражданство?

Ну, а что касается граждан США, живущих здесь, у нас…

Хотят бежать – ну, пусть бегут.