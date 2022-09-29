Военная спецоперация на Украине 29 сентября 2022: прямая онлайн-трансляция Фото: REUTERS

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 29 сентября 2022 года.

Жители Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей проголосовали за вхождение в состав России. В ДНР такой шаг поддержали 99,23% избирателей, в ЛНР — 98,42%, в Запорожской области — 93,11%, в Херсонской — 87,05%. Ожидается, что главы областей сделают официальное обращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой о принятии регионов в состав РФ. Самолет с руководителями ДНР, Херсонской и Запорожской областей уже приземлился в Москве.

Воздушно-космические силы (ВКС) России ударили по бронетанковому заводу в Харьковской области. В результате высокоточного удара поражены производственные цеха предприятия, в котором находились свыше 90 танков и другой бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Вооруженные силы России уничтожили более 70 украинских военнослужащих при попытке наступления ВСУ на Краснолиманском направлении. Кроме того, Воздушно-космические войска РФ уничтожили за сутки более 100 украинских военных и 20 единиц техники ударами по пунктам временной дислокации тактической группы «Чайка» из состава 36-й бригады морской пехоты ВСУ на острове Хортица, а также 56-й мотопехотной бригады ВСУ в районе Запорожья.

Министерство обороны России показало видео уничтожения позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) в лесополосе. Укрывшихся за деревьями боевиков и замаскированное вооружение, в том числе реактивную систему залпового огня "Град", обнаружили с помощью беспилотных летательных аппаратов.