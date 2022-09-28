Обещавший вернуться в Россию Семен Слепаков отправляется на заработки в Израиле

Семен Слепаков отправляется на заработки в Израиле Фото: социальные сети

Семен Слепаков, уехавший из России в марте 2022 года, вероятно, решил задержаться на чужбине. Звезда Comedy Club улетел в Израиль и долгое время не выходил на связь. На днях стало известно, что артист решил не сидеть без дела и отправляется на гастроли по Земле Обетованной.

Семен Слепаков несколько месяцев назад обещал вернуться в Москву. Никаких дат он не называл. Но именно так он отреагировал на слухи о своей эмиграции. "Тут пишут, что Слепаков «покинул Россию». «Тайно». «Без объяснений». «Не пояснив цель поездки». Ну да, раньше, когда я покидал Россию, я же это делал явно, с объяснениями, и всем пояснял цель поездки. Всегда же предупреждал... Уведомляю, что скоро я покину заграницу", - заявил мужчина.

И вот теперь стало известно, что в конце сентября и начале октября шоумен отправляется на заработки. Он выступит в четырех израильских городах. Цены на билеты варьируются от трех до семи тысяч рублей.

К слову, в России Семен считался одним из самых дорогих юмористов. Ценник за 40-минутное выступление на корпоративе начинался от 30 тысяч евро.

Напомним, юморист не раз заявлял, что считает себя евреем по национальности. Артист подчеркивал в интервью, что ему нравится бывать в Израиле. Музыкант всегда был частым гостем на раутах, посвященных еврейским праздникам.