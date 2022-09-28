Из-за санкций пришлось перенести открытие джаз-клуба Ларисы Долиной

Лариса Долина Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

Ровно сто лет назад прошел первый джазовый концерт оркестра Валентина Парнаха. Он состоялся 1 октября 1922 года на сцене Центрального техникума театрального искусства (теперь это ГИТИС) в Малом Кисловском переулке.

Центральным событием празднования столетия российского джаза станет Гала-концерт на Исторической сцене Большого театра с участием лучших российских джазовых музыкантов и артистов: Игоря Бутмана и Московского джазового оркестра, Ларисы Долиной, Даниила Крамера, Вадима Эйленкрига, Fantine, Олега Аккуратова, Давида Голощёкина, Алексея Козлова, Андрея Кондакова, Оркестра джазовой музыки имени Олега Лундстрема, Биг-бенда Георгия Гараняна, Большого джазового оркестра Петра Востокова...

Было запланировано и открытие джаз-клуба Ларисы Долиной в центре Москвы. Но строители не смогли порадовать народную артистку. Стройка не закончилась в срок.

- Теперь мы собираемся открыть джаз-клуб в конце года, - не теряет оптимизма Лариса Долина. - Стройка это такая вещь непредсказуемая. Планировать её невозможно. В любой момент могут возникнуть проблемы и сбои. Мы заказали лифты. Они должны были прийти через месяц, а пришли через три. Как тут планировать?..

- Наверное, повлияли санкции в отношении нашей страны...

- И санкции, и все вместе повлияло, - согласилась Долина. – Но я не переживаю, что сдвинулись сроки. Не отроем в этом году, откроем в следующем. Я оптимист и верю, что все будет хорошо.

- Сейчас сложное время, каждый день приходят военные сводки, в стране началась частичная мобилизация. Уместно ли в такой обстановке проводить джазовый фестиваль?

- Даже в самые тяжелые времена музыка играет свою созидательную роль. Она отвлекает людей от плохих мыслей. Мы не отменили ни одного мероприятия (Полтора месяца музыканты будут ездить по стране с концертами). Считаю, что мы приняли правильное решение.