Герой спецоперации «Z» ефрейтор Дуботовкин вступил в бой с диверсионной группой

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Фото: Александр КОЦ

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал и наград.

Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Кто храбр – тот жив. Кто смел – тот цел», - учил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А еще говорил: «Не бойся смерти, тогда наверное победишь. Двум смертям не бывать, а одной не миновать».

ПРОВЕЛ УДАЧНУЮ РАЗВЕДКУ БОЕМ

Капитан Александр ПОПЕНКО

Капитан Александр ПОПЕНКО Фото: Минобороны РФ

«С первых дней специальной военной операции в составе разведывательной роты, неоднократно с риском для жизни, находясь на передовых позициях, руководил разведывательными группами, что способствовало своевременной добычи информации о противнике и успешному выполнению боевых задач. Капитан Попенко, действуя в составе разведывательно-штурмовой группы, выполнял боевые задачи по разведке местности.

В ходе ведения разведки был выявлен район сосредоточения живой силы и техники националистов, готовящих наступление на оборонительные позиции союзных войск. Капитан Попенко принял решение на развёртывание группы в боевой порядок. Благодаря грамотному руководству капитана Попенко, умелым и слаженным действиям его подчинённых, группа уничтожила автомобильную и бронированную технику, а также два десятка националистов, сорвав наступление противника, тем самым сохранив жизни личного составу и технике не только группы, но и подразделениям на позициях».

ОТЛИЧНО СКОРРЕКТИРОВАЛ ОГОНЬ АРТИЛЛЕРИИ

Младший сержант Святослав ПАШКИН

Младший сержант Святослав ПАШКИН Фото: Минобороны РФ

«Младший сержант Пашкин находился на наблюдательном пункте, когда противник предпринял попытку контратаковать. Быстро сориентировавшись в обстановке, Святослав доложил о приближающемся противнике на позиции артиллерии. Находясь под плотным огневым воздействием противника, в непосредственной близости от него, младший сержант Пашкин продолжал корректировать огонь артиллерии. Благодаря смелым, решительным и профессиональным действиям младшего сержанта Пашкина огнем артиллерии было уничтожено свыше 20 националистов и 5 единиц техники. Понеся тяжёлые потери, противник вынужден был отступить.

Личное мужество младшего сержанта Пашкина позволило сорвать наступление противника, а также сохранить жизнь и здоровье военнослужащих на оборонительных позициях».

СПАС ЭКИПАЖ БОЕВОЙ МАШИНЫ В БОЮ

Старший прапорщик Евгений ИЛЯЕВ

Старший прапорщик Евгений ИЛЯЕВ Фото: Минобороны РФ

«Рота старшего прапорщика Иляева выполняла боевые задачи по организации обороны заданного района. Превосходящими силами противник предпринял очередную попытку прорыва обороны союзных сил.

В ходе обороны переднего края, старший прапорщик Иляев уничтожил до 15 националистов и подбил две бронированных машины. В условиях, связанных с риском для жизни, проявив самоотверженность, мужество и отвагу, старший прапорщик Евгений Иляев, умело маневрируя боевой машиной под плотным огнём противника, эвакуировал повреждённую боевую машину пехоты десантно-штурмовой роты из зоны обстрела, тем самым сохранив жизнь экипажу машины. Понеся большие потери, националисты были вынуждены отступить».

ВСТУПИЛ В БОЙ С ДИВЕРСИОННОЙ ГРУППОЙ

Ефрейтор Андрей ДУБОТОВКИН

Ефрейтор Андрей ДУБОТОВКИН Фото: Минобороны РФ

«Колонна ефрейтора Андрея Дуботовкина осуществляла подвоз горячей пищи и горюче-смазочных материалов группировке войск на оборонительных позициях. На пути следования в заданный район колонна попала в засаду диверсионно-разведывательной группы националистов. Ефрейтор Дуботовкин, быстро сориентировавшись в обстановке, покинул автомобиль и вступил в бой с группой националистов. В ходе стрелкового боя Андрей уничтожил четырёх боевиков. Понеся потери, группа противника отступила. Потерь среди личного состава колонны допущено не было. Благодаря профессиональной подготовленности и самоотверженности ефрейтора Андрея Дуботовкина поставленные задачи по подвозу продуктов питания и горюче-смазочных материалов обороняющимся подразделениям сорваны не были. Группировка войск продолжила ведение оборонительных действий по недопущению прорыва обороны, отбросив противника на исходные рубежи.

Воспользовавшись временным прекращением огня, колонна рядового Азарова совместно с обороняющимися подразделениями отошли на заранее подготовленные позиции и продолжили выполнение боевых задач».