Границы безумия: Очередь в 100 километров, еда на костре, вода из реки, а в спину орут «дезертиры!»

Чаты в соцсетях, где люди делятся информацией и своим опытом по переходу границы, просто разрываются Фото: REUTERS

После объявления о начале частичной мобилизации, тысячи людей вдруг побежали. Из страны. Причем многие из них не понимают вообще, будут они призваны или нет. Но на всякий случай поехали. Некоторые уже получили повестки (даже не о мобилизации, а лишь о явке для уточнения данных) и побежали еще быстрее, только не в сторону военкомата…

Цены на авиабилеты за границу выросли мгновенно, причем в десятки раз и на ВСЕ возможные направления. Русские узнали, что есть в Узбекистане такие города как Ургенч. Разобрали места в иранский Тегеран, таджикский Душанбе, в Стамбул, Дубай, Ош (город в Казахстане), Ереван…

А те, у кого не хватило денег на билеты, решили штурмовать сухопутные границы. Но тут выбор значительно меньше. В Белоруссию ехать бессмысленно, там тупик с точки зрения выезда дальше. Потому на белорусской границе все спокойно. Чего не сказать о границах с Грузией и Казахстаном.

Вот тут драма и комедия.

ГРУЗИЯ

На единственном переходе в Грузию - Верхнем Ларсе уже 21-го сентября время прохождения границы исчислялось 15 - 20 часами. На следующий день - двумя сутками, еще через день — тремя. А все, кто стоят там сейчас уже не понимают пройдут ли они границу к Новому году.

САМОКАТЫ ПО ЦЕНЕ АВТО

Ближайший к Верхнему Ларсу российский город — Владикавказ. Чуть дальше - Минводы. Отсюда и начинается ад. Чаты в соцсетях, где люди делятся информацией и своим опытом по переходу границы, просто разрываются. Тут и паника: «Все пропало, границу закрывают». И советы - стенания: «Помогите, есть нечего, бензин кончился». И купля-продажа: велосипеды с самокатами по цене авто (правила Верхнего Ларса - пешком границу переходить нельзя, но на любом транспорте можно).

Раньше здесь ходили рейсовые автобусы, маршрутки, такси. Но с 21 сентября весь этот налаженный приграничный быт полетел в тар-тарары. Ажиотаж адский.

Читаем чаты беглецов, застрявших у Верхнего Ларса.

«Еще три дня назад велик стоил 5.000 рублей. Сегодня уже 40.000. Местные подоставали из гаражей еще старые, советские. Наспех чинят кое-как и продают. Но не думайте, что вы на таком доедете. Там горы».

«Возле границы в палатке с хот-догами продают самокаты».

«Самокаты уже не пускают. На велосипеде можно, но их во Владике уже нет в магазинах».

«Отчаявшиеся люди бросают машины и идут пешком. Для понимания, граница в горах. Идти километров 30. Там холодно. Ночью очень. Теплой одежды нет. Воды нет. Еды нет. Погреться в машину бесплатно не пускают».

НУТБУК ЗА ГЛОТОК ВОДЫ

В чатах пишут, что по дороге такие отчаявшиеся меняют на глоток воды ноутбуки и телефоны. Скидывают лишние вещи, тащить же тяжело, прямо на дорогу или в кювет. В приграничной полосе нет ни мест, где погреться, ни сходить в туалет, ни попить, зарядить телефон. Ближе к КПП все эти отчаянные пытаются впихнуться хоть в какой-то транспорт.

Вот сообщение от 24 и 25 сентября:

«Таксисты местные берут за место в машине 15-20 тысяч рублей. Есть блатные, у которых на границе свои, они провозят быстро и за 40 тысяч с человека. Там прямо целый бизнес сейчас».

«Мои все проехали. Но с приключениями. Один 15 км пешком с чемоданом шел. Второй на рейсовом автобусе двое суток стоял. Третий - за 30 тысяч водиле, плюс 5 тысяч гаишникам - на Гелике по горным дорогам объезжал».

«Муж летел из Питера во Владикавказ. Мы в чатах уже прочитали про эти очереди. Все авиакомпании берут в багаж велосипеды. Он достал из гаража наш старенький. Взял с собой только рюкзак и веревки, чтобы примотать его к багажнику. Воду, термобелье, пенку и горелку на случай если придется ночевать на улице. Ехать пришлось 30 км. То подъемы, то спуски. Сложно. Хорошо, что муж спортивный».

Бывалые уже из Грузии пишут вредные советы:

«Закупитесь калорийным удобным питанием, типа протеиновых батончиков. Одевайтесь и обувайтесь в удобное и сохраняющее тепло.»

«Ребята и девчата, у кого есть проблема с тем, что когда много ходят - натирается между ног - купите себе крем с пантенолом, чтоб сразу мазать. Я себе чуть до мяса не растёр, потому что был тем, кто прошел от конца пробки на Ларсе до КПП 12км».

ОСТАЛАСЬ ПАЧКА ПЕЧЕНЬЯ, ГОТОВ ПИТЬ ИЗ РЕКИ

Кто рванул на своих машинах не счастливцы ни разу. Их ждали еще большие трудности. И они, сидя в пробках по несколько суток, стали тихо ненавидеть пешеходов, которые худо-бедно умудрялись одолеть границу за 30 часов.

«Думаете, очередь только на границе? Нет! Помимо пробки на КПП есть и километровые очереди перед каждым постом ДПС. Места постов меняются. Ценник за пропуск через них растет каждый день. Многие местные предлагают провезти в объезд поста, берут огромные деньги, но потом вы просто утыкаетесь в следующий пост».

На 26 сентября пробка до Владикавказа была уже 100 километров!

И чем ближе к границе, тем страсти все более накаляются.

«Хорошо, что я залил полный бак. Чувак на тачке впереди не додумался. Уже дважды ходил пешком на заправку — туда и обратно 5 км. Да еще и с пятилитровыми бутылями. Но эти 10 литров в горах — ни о чем. Сколько ему еще бегать, не знаю».

В ближайших к очереди магазинчиках еда и вода подорожали в десятки раз. И всем не хватает.

«Мы затарились еще по дороге в супермаркете. Нарезка, бананы, хлеб... Рассчитывали на двое суток. Стоим уже четвертые. Осталась пачка печенья. Воды 3 литра. Если что, я готов пить из реки. Уже пожалели, что не взяли с собой котелок, чтоб готовить на костре».

«Простояли 40 часов от Владикавказа до Грузинского КПП. В конце пробки уже доходит до жести, 15-й регион (Северная Осетия. - Ред.) скатывается до прямых угроз за отказ уступить место.»

«ЭТИ ТРИ ДНЯ ИЗМЕНИЛИ МОЮ ЖИЗНЬ!»

26 сентября в аду у Верхнего Ларса случились перемены. Сюда прибыл российский БТР с военными. В Тбилиси напряглись. Во Владикавказе объяснили - для поддержания порядка и во избежание прорыва границы.

И лишь после этого грузины разрешили русским переход границы пешком. Но вместо облегчения, катастрофа усилилась! Люди начали бросать машины. Натурально. Скатывать их на обочину, закрывать, а дальше - пешком. От этого пропускная способность границы еще больше затормозилась.

Тут же появились перекупщики, готовые за три копейки забрать авто. Или за 100.000 отогнать на стоянку во Владикавказ до лучших времен. Чисто на доверии. Есть сообщения, что дорогие «Мерседесы» продавали за 500.000. Желающие нашлись. Так автомобилисты превратились в пешеходов.

«Мы не ели, не пили и не спали трое суток. Потратили все деньги, чтобы пройти границу. Нас сутки держали на улице на морозе. Люди орут, дерутся. Мы пили грязную воду, которую выпрашивали у дальнобойщиков. Осетины орали в спину, что мы трусы и бабы. Это три дня изменили мою жизнь».

Еще сообщения:

«Полное отсутствие туалетов, мусорок. Доставка еды от 15.000 в пробке. Бензин вчера купили за 2.000 — 5 литров».

Но прорвав пешком или на машине российское КПП, никто не выдыхает с облегчением. Дальше нейтральная полоса - 4 километра в ущелье. Я там бывала, это просто узкая дорога между гор. Там нет ни-че-го. Вообще. Но сегодня она битком забита людьми и машинами.

Вот сообщение утра среды:

«В нейтральной полосе - гуманитарная катастрофа. Люди спят на камнях, замерзают. У многих нет воды, еды. Кто-то не выдерживает в очереди. Мы стояли всю ночь. Пожалуйста, помогите.»

ВМЕСТО ПОЕЗДКИ — ПОВЕСТКА

Но самое отчаянное фиаско ждало очередь беглецов

на следующий день после приезда БТР. К границе пригнали микроавтобус «Военная комендатура». Со списками подлежащих частичной мобилизации.

И чат Верхнего Ларса взорвал вопль:

«Сука! Только что на границе мне вручили повестку. Я тут стоял 4 дня...»

КАЗАХСТАН

Между Россий и Казахстаном пропускной пункт не 1, в отличии от Грузии. Их целых 30. Поэтому и народу сюда ринулось в разы больше. И чем восточнее КПП, тем спокойнее. Просто добираться туда из европейской части России дольше. Зато в Самарской, Саратовской, Астраханской областях - полный ахтунг.

«ТАКСИСТЫ ЗА НЕДЕЛЮ ПО КВАРТИРЕ НА НАС ЗАРАБОТАЛИ»

- 25 сентября в 6 утра мы подъехали к приграничной пробке у поселка Озинки. В Казахстан попали в 3 часа ночи 27-го. То есть 45 часов, - рассказывает мой знакомый. - Из низ 16 в нейтральной полосе. Было все: и паника, и отчаяние, и нападение с ножами. В какой-то момент я готов был оставить машину и пойти пешком. Всерьез рассматривал этот вариант. И это мы еще легко отделались, могли бы до сих пор стоять. Просто в двух местах конкретно срезал, проехав по степи.

Узкая трасса. Встречка и обочины забиты.

Зато здесь кругом степь, в отличие от Верхнего Ларса, зажатого горами. Это и плюс и минус.

- Таксисты и предприимчивые казахи уже в этой очереди квартиры себе заработали, - рассказывает мой знакомый. - Одни мотаются туда сюда через границу, подсаживая с русской стороны пешеходов. Такси 30.000 — 40.000 рублей. Другие торгуют местами в очереди. Третьи приноровились возить людей мимо очереди по степи. Правда эта лазейка быстро перестала быть эксклюзивной, дорогу наездили, теперь не заблудишься. Так что все уже без их помощи по ней помчались. Но только спустя сутки стояния в очереди ты начинаешь понимать эту кухню. А сначала мы тут пытались навести порядок, перекрыли встречку, чтобы не ездили мимо очереди. Вызвали полицию.

- И?

- Сами чуть не огребли! На нас выскочили «решалы» с ножом. Запустили в лобовуху камнем. Хорошо не разбили, только трещина.

«ПУСКАЛИ ПОГРЕТЬСЯ В ПАЛАТКИ»

Пешеходы. Их тут тоже не мало. Люди от ближайших крупных городов берут такси до начала очереди, а дальше - пешком. 10, 15, 25 километров. Потом КПП. Там отдельная еще одна очередь. Повезло тем, кто успел засветло.

«Когда я подошел к КПП, думал что самое плохое уже позади. Нет, оказалось впереди. Никогда не думал, что в степи ночью так холодно. Ледяной ветер. У двоих в очереди были с собой палатки, они пускали погреться».

На некоторых КПП тут уже образовались патрули волонтеров. В основном казахи. Кормят и поят.

«Если бы не эта еда, я бы умерла. Спасибо люди добрые».

Про гостеприимство казахов в чатах пишут разное.

Кто-то беглецам помогает. В Уральске, ближайшем к границе с Россией городе, пускают ночевать в кинотеатр, выделенный специально под это. Потому что мест в гостиницах нет.

Но другие местные нашим вообще не рады.

- С нами в очереди стояли машины с казахстанскими номерами. И они проклинали нас всю дорогу. Орали, что из-за нас, уклонистов, очередь. Требовали пустить их вперед. Потом, когда мы попали-таки в Казахстан, первые кто нас встретил - гаишники. Начали придумывать какое-то нарушение, потом просто выключили видеорегистратор и сказали, что можно договориться. В итоге отдали 10.000 рублей. Еще через 100 километров история повторилась.

А вот что говорят другие мои приятели, которые сейчас в городе Актау.

- Здесь нам не рады, честно говоря. С жильем напряги, а из окон машин кричат: «Дезертиры!»