Члена Конгресса США с украинскими корнями заподозрили в связях с военной подрядной компанией

Спартц откровенно лоббировала интересы военной компании, однако Киев работать с ней почему-то не захотел Фото: EAST NEWS

Виктория Спартц, первая и единственная родившаяся на Украине конгрессвумен США, могла отстаивать свои личные интересы, продвигая поставки киевскому режиму боеприпасов компании Battle Born Munitions (BBM). Так со ссылкой на анонимные источники утверждает издание Newsweek.

По информации СМИ, во время проходившей в марте встречи в Варшаве, Спартц откровенно лоббировала интересы военной компании, однако Киев работать с ней почему-то не захотел.

– Она просто сказала, что это серьезная компания, и у них есть то, что нужно Украине, и она надеялась, что украинцы передадут свои предложения нужным людям, – процитировал Newsweek слова источника в украинском правительстве.

В качестве подтверждения данной информации, журнал ссылается и на письма главы BBM Уильяма Р. Брауна. Правда, самих писем издание не публикует.

Спартц, конечно, все обвинения в свой адрес отрицает и утверждает, что единственной ее целью была и есть помощь бывшей родине.

Ранее 43-летняя сенатор от штата Индиана, родившаяся и выросшая в Черниговской области на Украине, подвергла жесткой критике правительство Зеленского за плохую подготовку к вооруженному конфликту.