Флорида оказалась в эпицентре урагана «Ян»

Приближаясь к Америке, сила урагана была отнесена к четвертой из пяти возможных категории Фото: EAST NEWS

Эпицентр урагана «Ян», накануне обрушившегося на Кубу и оставившего Остров Свободы без электричества, переместился в сторону Соединенных Штатов.

Метеорологи предрекли, что основной его удар придется на Флориду. Предполагалось, что с ее территории, а также с территорий соседних штатов будут эвакуированы не менее 12 млн. человек.

И губернатор Флориды Рон Десантис, и президент США Джо Байден лично обратились к согражданам, оказавшимся в зоне природной стихии, с настоятельной просьбой покинуть свои дома и отправиться в специально подготовленные убежища. Десантис даже предположил, что «Ян» станет одним из пяти самых разрушительных ураганов, которые когда-либо проносились над возглавляемым им штатом, и предрек «катастрофические последствия».

За прошедшие сутки «Ян» подтопил центр и восток Флориды, разрушил сотни домов, оборвал линии электропередач. По последним данным, без электричества остаются порядка 2 млн домохозяйств, то есть порядка 10% жителей штата.

Приближаясь к Америке, сила урагана была отнесена к четвертой из пяти возможных категории, скорость ветра достигала 200 км/час. Однако, разразившись проливными дождями, «Ян» начал терять свою силу, и его категория была понижена на два пункта.