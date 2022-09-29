Одиночество, дом престарелых и страшная болезнь: почему смерть Бориса Моисеева – избавление

Борис Моисеев порой называл Кристину Орбакайте дочкой — своих детей у него не было. В детстве Борис возил маленькую Кристину на отдых. А пару лет назад подарил ей свою квартиру в Юрмале. На фото — Борис в 2021 году на юбилее Кристины Фото: СОЦСЕТИ

Певец, хореограф и танцовщик Борис Моисеев умер дома. Артист болел и редко выходил из дома после третьего инсульта. Однако за день до смерти Моисеева навещал его директор Сергей Горох, также Борис общался по видеосвязи с другом заслуженным артистом Гией Эрадзе – ничто не предвещало беды. Борису Моисееву было 68 лет, а ведь когда-то гадалка нагадала ему, что доживет до 86… В 2006 году Моисееву присвоили звание заслуженного артиста России и сейчас говорят о том, что похороны возможно пройдут на Троекуровском кладбище.

А пока друзья, коллеги ждут сообщений о точной дате и месте похорон и вспоминают Бориса Моисеева.

Елена Воробей до болезни Моисеева записывала с ним дуэты, но последние годы не общалась – звонила, а тот не брал трубку. Борис сам решил после второго инсульта общаться с узким кругом друзей-звезд, среди которых были – Нелли Кобзон, Алла Пугачева, Кристина Орбакайте, Лолита, Гия Эрадзе, Надежда Бабкина и другие артисты. У Моисеева остались после инсультов частичные проблемы с речью и моторикой, поэтому он не хотел, чтобы широкая аудитория запомнила его в таком состоянии. Хотел остаться в памяти полным сил и бодрым. Елена Воробей поделилась эмоциями: «Для меня этот партнер был как актер, как человек бесценен, уникален. Это штучный товар - в нем есть парадокс. В прошлом времени о нем пока не могу говорить. Уникум! Он был настоящим артистом, шоуменом. Его любили зрители, он всегда был в центре внимания».

Моисеев с самыми близкими друзьями — Сергеем Горохом и Аллой Пугачевой Фото: соцсети

Надежда Бабкина всегда поддерживает коллег-товарищей, кто оказался в непростой жизненной ситуации. Художественный руководитель Театра «Русская песня» не забывала про заслуженного артиста. В том числе привлекала к различным активностям: так Моисеев участвовал в акции театра «Звездный час»: зрители могли купить билеты на спектакли у кассира-звезды – Борис откликнулся и пришел; торговал билетами в шикарном кресле из окошка администратора, а люди просили фото на память – никому не отказывал. Моисеев часто посещал спектакли «Русской песни». После инсульта в 2011-м году Борис Моисеев восстановился, и в 2015-м году дал два концерта в театре «Русская песня» - они стали последними в карьере. Потом был второй инсульт, из-за которого нарушилась речь, тогда артист и заявил, что он теперь «заслуженный пенсионер». Надежда Георгиевна почтила память коллеги: «Не стало моего друга, блистательного артиста Бориса Моисеева. Все мы знали о его болезни. Боря не выходил на сцену, в последнее время не мог появляться на людях… Боря изобрел жанр, в котором равных ему не было. Это была мелодекламация под музыку в обрамлении яркого шоу с изумительной хореографией. Недаром Боря профессиональный хореограф. Мы неоднократно выходили с ним на одну сцену, однажды участвовали в съемках «Голубого огонька», исполняя народную песню «Выйду на улицу, гляну на село». Номер пользовался огромным успехом у зрителей… Горько. Больно. Обидно. Но у каждого свой срок. Выражаю искренние соболезнования близким Бориса Моисеева и нам, его зрителям».

Лолита и Борис с ее подарком клоуном Лориком. Эта кукла до последнего дня жизни стояла у кровати Моисеева Фото: соцсети

Лолита до болезни Бориса Моисеева проводила с ним много времени – дружили. Когда заболел – навещала. Лолита рассказала, что последнее время понимала не все, что говорил Борис – «переводчиком» стал директор артиста Сергей Горох. Лолита в программе «Малахов» вспоминала сюжеты из общения с Моисеевым. Много лет назад Лолита отдыхала с Борисом Моисеевым в ОАЭ, где купила и подарила ему ростовую куклу. Борис назвал ее «Клоун Лолик», и она всегда стояла у его кровати – до последнего дня. И у Лолиты осталось много подарков от друга – сережек, украшений: он всегда был очень внимательный. Пока у Лолиты только трагичные воспоминания, не до радостных историй – хотя и их много было: «Мы со временем все ушли в свои переживания… Но Горошек (директор Бориса Моисеева Сергей Горох – прим. Авт.) всегда напоминал: позвони Боре, напиши Боре – ему приятно, когда он читает. Вчера вспомнила в разговоре с Сережей Горохом: как мы с Борькой после концертов часто у меня на кухне собирались и сидели; тотальное одиночество нас связывало и вот мы с ним планировали – что когда-нибудь продадим все наше имущество и откроем с ним дом престарелых, где вдвоем будем доживать. И мы с Борькой боялись оба, что когда-нибудь произойдет так, что кого-то из нас не станет, а квартиру будут открывать, когда уже будет поздно – шутили и говорили: «Главное, чтобы не завонять трупным ядом квартиру…» Для Бори это – избавление. Это человек неуемного чувства юмора, трудоспособности, внутренней душевной красоты, интеллекта – и для него не работать и быть невостребованным - беда: уход в тот мир для него большое избавление. А для нас еще одно напоминание, что наша профессия адская. Сто раз подумайте, прежде чем отдавать детей в эту профессию. Мало кто из нас может рассчитывать на такого Сергея, который откроет дверь и вообще будет с тобой нянчиться столько лет. Сережа Горох много сделал, чтобы Боря после первого инсульта начал работать. И телевизионщиков спасибо, что монтировали его интервью – потому что Боря плохо говорил…»

Владимир Винокур отмечает талант Моисеева как певца, шоумена и танцовщица, а также личные качества: «Самое главное Боря Моисеев - добрый и отзывчивый человек!»

Кристина Орбакайте в детстве ездила отдыхать с другом мамы Борисом Моисеевым, когда ее родительница была на гастролях. В августе 1986 года Моисеев отдыхал с Кристиной в Дагомысе и решил отправиться с ребенком в круиз на «Адмирале Нахимове» - поступило приглашение. Прежде пошел на телеграф – позвонил Пугачевой и спросил разрешения: можно ли поехать с Кристиной в круиз, Алла Борисовна категорически запретила даже подниматься на борт. Тогда пароход «Адмирал Нахимов» затонул, погибли сотни людей. Так Пугачева спасла жизнь другу и дочери – многие говорят, что у певицы есть дар предвидения. Орбакайте очень дружила с Борисом: «Улетел от нас самый светлый, жизнелюбивый, талантливый и смелый Борис, Боренька, Борюсик».

Стас Садальский говорит о главной фобии артистов: «Как страшно для артиста лишиться возможности выходить к зрителям. Боря говорил, что ему до сих пор снится сцена, и как он выступает на ней: «Если бы после смерти я мог перевоплотиться и начать новую жизнь, то хотел бы быть мотыльком». Прощай, Боря! Лети высоко!» Садальский вспомнил, что в Париже Моисееву прорицательница нагадала, что тот умрет в 86 лет, а в 55 лет будет много творческих успехов - расцвет. И правда: в 55 лет Моисеев записал альбом, был успешный тур, много съемок. Но после такого интенсивного творческого расцвета через два года случился инсульт. Так что расцвет был скоротечен. Моисеев надеялся, что с первой цифрой прогноза гадалка не ошиблась – она не ошиблась, а просто увидела цифры 55 и 68 зеркальными.