На Чаяндинском месторождении «Газпром нефти» введена в эксплуатацию современная нефтегазовая инфраструктура

Источник: «Газпром нефть»

Чаяндинское нефтегазоконденсатное месторождение расположено на юго-западе Якутии. Здесь разведаны значительные запасы углеводородов, которые транспортируются по магистральным системам «Сила Сибири» и "Восточная Сибирь – Тихий океан" на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона. Теперь после запуска нового производственного комплекса с Чаяндинского месторождения туда ежегодно будет поставляться 1,9 млн тонн нефти. Помимо «черного золота», из нефтяных оторочек будет добываться 2,2 млрд кубометров газа.

Еще совсем недавно разработка таких запасов углеводородов считалась нерентабельной из-за сложности добычи. Но в результате применения «Газпром нефтью» современных технологий, это стало не только возможно, но и выгодно.

Источник: «Газпром нефть»

Нефтяная оторочка – тонкая прослойка нефти между объемной газовой шапкой и водоносным слоем. Она залегает на глубине порядка трех километров. Задача нефтяников - извлечь содержимое пласта, не потревожив при этом соседние слои. С этой целью специалисты компании бурят сложные горизонтальные скважины, например, типа фишбон. Дословно этот термин переводится как «рыбья кость». В ходе бурения от основного ствола в разные стороны отходят многочисленные ответвления. Такая конструкция скважины напоминает внешне рыбий скелет. После добычи нефти ее на специальных установках очищают от примесей газа и воды.

«Чаяндинское нефтегазоконденсатное месторождение - уникальное по объёму запасов, одно из крупнейших на востоке нашей страны. «Газпром нефть» ведёт разработку нефтяных пластов Чаянды в рамках долгосрочного рискового операторского договора с «Газпромом». Месторождение отличает сложная геология и удаленность от логистических хабов. В преодолении этих вызовов «Газпром нефти» помогли технологические компетенции и успешный опыт разработки трудноизвлекаемых запасов в Арктике», – прокомментировал введение в эксплуатацию новой нефтегазовой инфраструктуры на Чаяндинском месторождении председатель Правления «Газпром нефти» Александр Дюков.

Источник: «Газпром нефть»

Руководитель компании также пояснил, что запускаемая установка позволит нарастить поставки углеводородов на растущие рынки Азиатско-Тихоокеанского региона, а также создает «Газпром нефти» возможность для дальнейшего активного развития нового центра добычи в Восточной Сибири.

Для проектирования и обустройства новой инфраструктуры «Газпром нефть» использовала технологии информационного моделирования и создала цифровые двойники ключевых производственных объектов. Использование блочно-модульных установок отечественного производства позволило сократить объем строительных работ и ускорить воплощение проекта. При создании производственного комплекса использовались в основном материалы и оборудование, которое изготовлено в России. Инженерные решения на основе инноваций российских разработчиков дали возможность в два раза быстрее среднеотраслевых сроков – в течение трех лет – достичь на месторождении максимального уровня добычи нефти.

Источник: «Газпром нефть»

Все основные процессов на Чаяндинском месторождении автоматизированы. Контроль производится посредством цифровых технологий. Непосредственное участие в процессе человека минимально. Это чрезвычайно важно в суровом северном климате и в условиях ограниченной транспортной доступности региона. Для исключения воздействия на вечномерзлые грунты все основные капитальные объекты и инженерные системы возведены на сваях с термостабилизацией.

Запуск новой инфраструктуры создало благоприятные условия для дальнейшей эффективной разработки «Газпром нефтью» ресурсной базы в Восточной Сибири.

«Мы последовательно наращиваем нашу добычную и транспортную инфраструктуру в восточных регионах. Конечной целью является соединение Единой системы газоснабжения в европейской части России с той инфраструктурой, которую мы уже создали на Востоке. В рамках Восточной газовой программы мы также последовательно наращиваем экспортный потенциал, который ориентирован в первую очередь на страны Азиатско-Тихоокеанского региона. И эти страны, этот регион, является самым динамичным, быстрорастущим рынком углеводородов в мире», – заявил Алексей Миллер.

Источник: «Газпром нефть»

Председатель Правления «Газпрома» рассказал, что у группы компаний «Газпром» уже накоплен огромный опыт и уникальные компетенции в реализации сложнейших масштабных проектов.

«Мы обладаем самыми передовыми технологиями, и что важно – мы умеем принимать нестандартные решения, которые позволяют нам достигать искомого результата. Участие в проекте компаний «Газпром добыча Ноябрьск» и «Газпром нефть» – это залог того, что проект реализовывается и будет реализовываться с максимальной экономической эффективностью», – сказал Алексей Миллер.