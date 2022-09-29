Военные магазины не успевают отбиваться от покупателей. Фото: Александр БОЙКО

Военные магазины не успевают отбиваться от покупателей. Снаряжение и амуниция для мобилизованных распродаются из армейских магазинов как никогда раньше. KP.RU уже писал об этом - советы от военкора Александра Коца о том, что брать на фронт, читайте тут, - но никогда не лишним будет повториться.

НАТОВСКАЯ РАСЦВЕТКА? УЖЕ ОПАСНО

Когда-то на северо-западе Москвы был огромный магазин «Военторг» на первом этаже дома прямо у метро Щукинская. В нем было метров 150 стеллажей с формой, ботинками и прочей амуницией. Мальчишкой любил бродить среди этого добра. С завистью смотрел на обладателей военных билетов и офицерских удостоверений, что позволяли купить все.

Но еще в конце 80-х часть его площадей арендовали фарцовщики, а в 90-х оставался лишь маленький отдел с фурнитурой для военной одежды, да мастерской колодок для наград. Незаметно исчез и он.

Сегодня в Москве настоящую военную форму уже не купить. Можно лишь нечто похожее на снаряжение для охотников и рыбаков.

Но оно встречается даже натовской расцветки. Покупать такой прикид в зону боев, где враг носит форму НАТО, довольно опасно. Мало ли за кого вас примет свой же часовой или снайпер?!

Снаряжение и амуниция для мобилизованных распродаются из армейских магазинов как никогда раньше. Фото: Александр БОЙКО

НИКТО НЕ ХОТЕЛ ЗАМЕРЗАТЬ

Иду смотреть — изменилось ли что в таких магазинчиках после начала мобилизации?

Подхожу к магазину «Атака». Надо же — очередь! Никогда раньше такого не было.

И в очереди - только мужчины.

Лишь одна женщина - с взрослым сыном.

- Да надоели все, хочется скорее выйти отсюда, - бубнит он матери. Раздевается в зале до трусов, примеряет одни штаны, потом другие.

- Берцы 3.500 рублей, трусы- 500, носки - 500 взяли, термобелье — 2.100, перчатки — 1.500, наколеннники — 1.500, аптечка - 500, балаклава — 1.500, фляжка — 870, - пересчитывает уставшая женщина.

Пытаюсь завязать разговор: Сын служил?

- Пять лет назад. Будет 31. Мобилизовали. Настрой боевой, но только сегодня вышли из военкомата. Устали, извините.

- Погоны лейтенанта дайте, - говорит продавцу на кассе мужчина лет 50 на вид.

- Призвали?

- Нет еще. Но призовут. Хочу, чтобы все было готово, еще разгрузку мне дайте.

- Вам повезло, у нас две осталось, - отвечает продавец.

- Тогда и мне забронируйте последнюю, - слышится голос из очереди.

К кассе подходит крепкий парень с большим рюкзаком цвета хаки.

- Где такой взял, - завистливо спрашивают мужики.

- Сегодня на «Садоводе» за 2.800.

- Это даром, - говорят продавцы магазина, а окружающие одобрительно кивают.

А вот совсем молодой парень - приехал сюда аж с другого конца Москвы, чтобы купить армейскую фляжку. В его районе все военно-походное уже размели.

- Фляжку-у-у? - удивляюсь. - А в армии тебе что, ее не дадут?

- А я хочу свою, - смеется он.

Продавец Борис за последние дни явно замотался. Командует разгрузкой товара, бегает по залу, отвечает на вопросы на ходу. В том числе на мои. Фото: Александр БОЙКО

ЗАПАС НЕ ТЯНЕТ

Продавец Борис за последние дни явно замотался. Командует разгрузкой товара, бегает по залу, отвечает на вопросы на ходу. В том числе на мои.

- На какие суммы народ набирает амуниции? Средний чек?

- От 20 тысяч рублей.

- Что берут в первую очередь?

- Им все советуют брать второй комплект обмундирования. Они у нас бывают. Но разбирают сейчас быстро! (тут Борис мне напомнил Фрица, продававшего Даниле Багрову в фильме «Брат» немецкие гранаты).

- Берцы на меху, - продолжает продавец. - Сами понимаете скоро зима. Хотя, слышал, что в армии теплую форму уже выдают. Или вот-вот начнут выдавать.

- То есть, в войсках все есть?

- Должно быть! Но гарантий дать не могу. И второй комплект точно лишним не будет. Основной порвался, постирался — всегда нужен запасной. Не в трусах же зимой в окопе сидеть пока первый комплект чинишь-сушишь...

- Что еще берут?

- Мыльно-рыльные принадлежности, аптечку со жгутом, термобелье, коврики туристические - "пенку". Ее вообще-то «пятиточечником» в армии зовут. Вещь удобная! Но не выдают... А наколенники и налокотники часто теряются, рвутся.

- Я вот возьму еще термос маленький, и сигарет пару блоков. Долларов скоро не будет, а сигареты будут самой надежной валютой, всегда можно на что-то обменять, - смеется новый покупатель Георгий примеривая голубой берет.

- Вас мобилизовали?

- Ага. И никто кроме нас!

В Минобороны официальных комментариев — надо ли мобилизованным закупать дополнительное обмундирование — не дают Фото: Александр БОЙКО

ЭТО ВАМ НЕ ОХОТА

- Вам подшлемник какого размера, - интересуется продавец у еще одного покупателя.

- Да какая разница в чем умирать, - обреченно бубнит молодой парень.

- Да ты чего! Ты это брось, - вскипают вокруг мужики в очереди, - мы им... Вот увидишь…

Тот кивает головой. Никита служил «срочку» в армии в 2013-14 годах, в инженерных войсках. Его чек потянул на 14 тысяч.

Наконец удается остановить продавца Бориса.

- Сами видите, какой ажиотаж. Пока с вами говорю, другие продавцы распаковывают товар, - говорит он. - Мы даже телефон в магазине отключили, все внимание на продажах в зале. Ничего не прячем под прилавок, ничего не откладываем. Все улетает!

- А зимние маскхалаты есть, - звучит вопрос из зала.

- А это вам зачем, - делает круглые глаза Борис.

- Так ведь скоро зима, чтобы стать незаметным...

- Это на охоте зима! А в современном бою все видны. Бинокли, прицелы, камеры дронов — теперь с тепловизорами. Через них человек даже в маскхалате виден также, как в черной форме на снегу.

- Вот так, да? Тогда что еще посоветуете?

- Лучше выбрать синтетическую одежду, но с не горючей пропиткой. За ней проще ухаживать, ее трудно прожечь сигаретой. И привет читателям «Комсомолки», уважаю ее военкоров, - отвечает Борис. - Если кому-то нужны советы, пусть пишут мне ВКонтакте — я там Грегор Штольц. Отвечу. Штольц это мой позывной, меня знают под ним на Донбассе...

ПЕССИМИСТЫ ЗАКУПАЮТСЯ НА 20.000, А ОПТИМИСТЫ — НА 200.000

- А с Донбасса бойцы у вас бывают?

- Конечно. И добровольцы, и ЧВК захаживают. Хотя у первых с формой нет проблем. Они как двинулись в феврале сразу захватили у украинцев склады с натовской формой, шлемами, бронежилетами. Там этого добра теперь много. Может и начнут выдавать. Правда, выглядит это все... Ходят такие красавцы в натовской форме и с винтовками Мосина времен Первой мировой.

- А бронежилеты какие советуете?

- Мы сами их не закупаем. В армии выдают не хуже. Но тяжелее. Всегда хочется и легче, и навороченнее. Но покупать по интернету такие вещи без опыта не советую. Это же не презерватив в ларьке на сдачу взять.

- Как настроение у мобилизованных?

- Между боевым и оптимистичным. Оптимисты у нас могут и на 200 тысяч закупиться, а пессимисты - на 20.

- А женщины бывают?

- Мобилизованных не видел, а вот матери приходят часто. Но как приходят - туши свет. Сыночкам звонят, а те в компьютеры в это время играют, присылают мамам картинки, что нужно купить. Один такой прислал фото бронежилета. Мы обалдели - такой за границей 300 тысяч стоит. Но мать бы купила. А вот сынок … не удосужился до магазина дойти берцы примерить. Не наигрался. Как он воевать-то будет?

- Намного больше стало покупателей?

- В 10 раз. Все товары стали дефицитными без исключения. Только детская форма висит, все остальное разметают.

Средний чек - 20 тысяч рублей. Фото: Александр БОЙКО

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Обозы с вещами никто не потащит

Проблемы с амуницией в русской армии были всегда.

Потому, и второй комплект формы часто покупали сами. Шитые фуражки, разгрузки, чего греха таить: сам обежал во время Чеченской войны половину этой республики в ботинках одной иностранной фирмы. Но сегодня уже можно купить все свое, и не по таким уж заоблачным ценам.

Да и нет смысла покупать, например, противоосколочный комбинезон за сотни тысяч рублей, если будешь охранять какой-нибудь автопарк в Донецке. Такие дорогие и легкие нужны спецназу. А постоять в карауле можно в любом бронежилете.

В Минобороны официальных комментариев — надо ли мобилизованным закупать дополнительное обмундирование — не дают. Но один из штабных офицеров мне сказал вот что:

- Мы выявили 200 тысяч, - вдумайся, двести тысяч! - украинских каналов в Телеграмме, которые распространяют жалобы якобы российских военных и их родни на нехватку в армии формы и амуниции. Не надо на это вестись. Мы никого не обязываем ее покупать. Все выдается в воинской части на месте по мере необходимости. Бывают накладки, но никто — вот никто - не заинтересован в том, чтобы личный состав остался без теплой одежды. По мере наступления зимы и приближения к фронту тыловики на ходу доукомплектовывают бойцов. А вот обозы с вещами мобилизованных, даже не знаю, кто за ними потащит. Как бы не остались они в тылу. Потому набирать с собой лишнего не стоит. Пенку да, таблетки какие можно, сменное белье... Но вот памперсы и прокладки лучше оставить дома. За тепловизоры и беспилотники на фронте скажут спасибо, но у неопытного бойца скорее всего отберут. Потому что неосторожное включение любого такого прибора может повлечь за собой прилет вражеской ракеты.