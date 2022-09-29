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29 сентября 2022 10:07

НАТОвскую расцветку брать опасно: что мобилизованные покупают в военных магазинах и есть ли проблемы с амуницией

По военным магазинам с армейской амуницией, где делают покупки мобилизованные россияне, прошел специальный корреспондент «КП» Александр Бойко
Александр БОЙКО
Александр БОЙКО
Военные магазины не успевают отбиваться от покупателей.

Военные магазины не успевают отбиваться от покупателей.

Фото: Александр БОЙКО

Военные магазины не успевают отбиваться от покупателей. Снаряжение и амуниция для мобилизованных распродаются из армейских магазинов как никогда раньше. KP.RU уже писал об этом - советы от военкора Александра Коца о том, что брать на фронт, читайте тут, - но никогда не лишним будет повториться.

НАТОВСКАЯ РАСЦВЕТКА? УЖЕ ОПАСНО

Когда-то на северо-западе Москвы был огромный магазин «Военторг» на первом этаже дома прямо у метро Щукинская. В нем было метров 150 стеллажей с формой, ботинками и прочей амуницией. Мальчишкой любил бродить среди этого добра. С завистью смотрел на обладателей военных билетов и офицерских удостоверений, что позволяли купить все.

Но еще в конце 80-х часть его площадей арендовали фарцовщики, а в 90-х оставался лишь маленький отдел с фурнитурой для военной одежды, да мастерской колодок для наград. Незаметно исчез и он.

Сегодня в Москве настоящую военную форму уже не купить. Можно лишь нечто похожее на снаряжение для охотников и рыбаков.

Но оно встречается даже натовской расцветки. Покупать такой прикид в зону боев, где враг носит форму НАТО, довольно опасно. Мало ли за кого вас примет свой же часовой или снайпер?!

Снаряжение и амуниция для мобилизованных распродаются из армейских магазинов как никогда раньше.

Снаряжение и амуниция для мобилизованных распродаются из армейских магазинов как никогда раньше.

Фото: Александр БОЙКО

НИКТО НЕ ХОТЕЛ ЗАМЕРЗАТЬ

Иду смотреть — изменилось ли что в таких магазинчиках после начала мобилизации?

Подхожу к магазину «Атака». Надо же — очередь! Никогда раньше такого не было.

И в очереди - только мужчины.

Лишь одна женщина - с взрослым сыном.

- Да надоели все, хочется скорее выйти отсюда, - бубнит он матери. Раздевается в зале до трусов, примеряет одни штаны, потом другие.

- Берцы 3.500 рублей, трусы- 500, носки - 500 взяли, термобелье — 2.100, перчатки — 1.500, наколеннники — 1.500, аптечка - 500, балаклава — 1.500, фляжка — 870, - пересчитывает уставшая женщина.

Пытаюсь завязать разговор: Сын служил?

- Пять лет назад. Будет 31. Мобилизовали. Настрой боевой, но только сегодня вышли из военкомата. Устали, извините.

- Погоны лейтенанта дайте, - говорит продавцу на кассе мужчина лет 50 на вид.

- Призвали?

- Нет еще. Но призовут. Хочу, чтобы все было готово, еще разгрузку мне дайте.

- Вам повезло, у нас две осталось, - отвечает продавец.

- Тогда и мне забронируйте последнюю, - слышится голос из очереди.

К кассе подходит крепкий парень с большим рюкзаком цвета хаки.

- Где такой взял, - завистливо спрашивают мужики.

- Сегодня на «Садоводе» за 2.800.

- Это даром, - говорят продавцы магазина, а окружающие одобрительно кивают.

А вот совсем молодой парень - приехал сюда аж с другого конца Москвы, чтобы купить армейскую фляжку. В его районе все военно-походное уже размели.

- Фляжку-у-у? - удивляюсь. - А в армии тебе что, ее не дадут?

- А я хочу свою, - смеется он.

Продавец Борис за последние дни явно замотался. Командует разгрузкой товара, бегает по залу, отвечает на вопросы на ходу. В том числе на мои.

Продавец Борис за последние дни явно замотался. Командует разгрузкой товара, бегает по залу, отвечает на вопросы на ходу. В том числе на мои.

Фото: Александр БОЙКО

ЗАПАС НЕ ТЯНЕТ

Продавец Борис за последние дни явно замотался. Командует разгрузкой товара, бегает по залу, отвечает на вопросы на ходу. В том числе на мои.

- На какие суммы народ набирает амуниции? Средний чек?

- От 20 тысяч рублей.

- Что берут в первую очередь?

- Им все советуют брать второй комплект обмундирования. Они у нас бывают. Но разбирают сейчас быстро! (тут Борис мне напомнил Фрица, продававшего Даниле Багрову в фильме «Брат» немецкие гранаты).

- Берцы на меху, - продолжает продавец. - Сами понимаете скоро зима. Хотя, слышал, что в армии теплую форму уже выдают. Или вот-вот начнут выдавать.

- То есть, в войсках все есть?

- Должно быть! Но гарантий дать не могу. И второй комплект точно лишним не будет. Основной порвался, постирался — всегда нужен запасной. Не в трусах же зимой в окопе сидеть пока первый комплект чинишь-сушишь...

- Что еще берут?

- Мыльно-рыльные принадлежности, аптечку со жгутом, термобелье, коврики туристические - "пенку". Ее вообще-то «пятиточечником» в армии зовут. Вещь удобная! Но не выдают... А наколенники и налокотники часто теряются, рвутся.

- Я вот возьму еще термос маленький, и сигарет пару блоков. Долларов скоро не будет, а сигареты будут самой надежной валютой, всегда можно на что-то обменять, - смеется новый покупатель Георгий примеривая голубой берет.

- Вас мобилизовали?

- Ага. И никто кроме нас!

В Минобороны официальных комментариев — надо ли мобилизованным закупать дополнительное обмундирование — не дают

В Минобороны официальных комментариев — надо ли мобилизованным закупать дополнительное обмундирование — не дают

Фото: Александр БОЙКО

ЭТО ВАМ НЕ ОХОТА

- Вам подшлемник какого размера, - интересуется продавец у еще одного покупателя.

- Да какая разница в чем умирать, - обреченно бубнит молодой парень.

- Да ты чего! Ты это брось, - вскипают вокруг мужики в очереди, - мы им... Вот увидишь…

Тот кивает головой. Никита служил «срочку» в армии в 2013-14 годах, в инженерных войсках. Его чек потянул на 14 тысяч.

Наконец удается остановить продавца Бориса.

- Сами видите, какой ажиотаж. Пока с вами говорю, другие продавцы распаковывают товар, - говорит он. - Мы даже телефон в магазине отключили, все внимание на продажах в зале. Ничего не прячем под прилавок, ничего не откладываем. Все улетает!

- А зимние маскхалаты есть, - звучит вопрос из зала.

- А это вам зачем, - делает круглые глаза Борис.

- Так ведь скоро зима, чтобы стать незаметным...

- Это на охоте зима! А в современном бою все видны. Бинокли, прицелы, камеры дронов — теперь с тепловизорами. Через них человек даже в маскхалате виден также, как в черной форме на снегу.

- Вот так, да? Тогда что еще посоветуете?

- Лучше выбрать синтетическую одежду, но с не горючей пропиткой. За ней проще ухаживать, ее трудно прожечь сигаретой. И привет читателям «Комсомолки», уважаю ее военкоров, - отвечает Борис. - Если кому-то нужны советы, пусть пишут мне ВКонтакте — я там Грегор Штольц. Отвечу. Штольц это мой позывной, меня знают под ним на Донбассе...

ПЕССИМИСТЫ ЗАКУПАЮТСЯ НА 20.000, А ОПТИМИСТЫ — НА 200.000

- А с Донбасса бойцы у вас бывают?

- Конечно. И добровольцы, и ЧВК захаживают. Хотя у первых с формой нет проблем. Они как двинулись в феврале сразу захватили у украинцев склады с натовской формой, шлемами, бронежилетами. Там этого добра теперь много. Может и начнут выдавать. Правда, выглядит это все... Ходят такие красавцы в натовской форме и с винтовками Мосина времен Первой мировой.

- А бронежилеты какие советуете?

- Мы сами их не закупаем. В армии выдают не хуже. Но тяжелее. Всегда хочется и легче, и навороченнее. Но покупать по интернету такие вещи без опыта не советую. Это же не презерватив в ларьке на сдачу взять.

- Как настроение у мобилизованных?

- Между боевым и оптимистичным. Оптимисты у нас могут и на 200 тысяч закупиться, а пессимисты - на 20.

- А женщины бывают?

- Мобилизованных не видел, а вот матери приходят часто. Но как приходят - туши свет. Сыночкам звонят, а те в компьютеры в это время играют, присылают мамам картинки, что нужно купить. Один такой прислал фото бронежилета. Мы обалдели - такой за границей 300 тысяч стоит. Но мать бы купила. А вот сынок … не удосужился до магазина дойти берцы примерить. Не наигрался. Как он воевать-то будет?

- Намного больше стало покупателей?

- В 10 раз. Все товары стали дефицитными без исключения. Только детская форма висит, все остальное разметают.

Средний чек - 20 тысяч рублей.

Средний чек - 20 тысяч рублей.

Фото: Александр БОЙКО

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Обозы с вещами никто не потащит

Проблемы с амуницией в русской армии были всегда.

Потому, и второй комплект формы часто покупали сами. Шитые фуражки, разгрузки, чего греха таить: сам обежал во время Чеченской войны половину этой республики в ботинках одной иностранной фирмы. Но сегодня уже можно купить все свое, и не по таким уж заоблачным ценам.

Да и нет смысла покупать, например, противоосколочный комбинезон за сотни тысяч рублей, если будешь охранять какой-нибудь автопарк в Донецке. Такие дорогие и легкие нужны спецназу. А постоять в карауле можно в любом бронежилете.

В Минобороны официальных комментариев — надо ли мобилизованным закупать дополнительное обмундирование — не дают. Но один из штабных офицеров мне сказал вот что:

- Мы выявили 200 тысяч, - вдумайся, двести тысяч! - украинских каналов в Телеграмме, которые распространяют жалобы якобы российских военных и их родни на нехватку в армии формы и амуниции. Не надо на это вестись. Мы никого не обязываем ее покупать. Все выдается в воинской части на месте по мере необходимости. Бывают накладки, но никто — вот никто - не заинтересован в том, чтобы личный состав остался без теплой одежды. По мере наступления зимы и приближения к фронту тыловики на ходу доукомплектовывают бойцов. А вот обозы с вещами мобилизованных, даже не знаю, кто за ними потащит. Как бы не остались они в тылу. Потому набирать с собой лишнего не стоит. Пенку да, таблетки какие можно, сменное белье... Но вот памперсы и прокладки лучше оставить дома. За тепловизоры и беспилотники на фронте скажут спасибо, но у неопытного бойца скорее всего отберут. Потому что неосторожное включение любого такого прибора может повлечь за собой прилет вражеской ракеты.

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