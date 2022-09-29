Военные магазины не успевают отбиваться от покупателей.
Фото: Александр БОЙКО
Военные магазины не успевают отбиваться от покупателей. Снаряжение и амуниция для мобилизованных распродаются из армейских магазинов как никогда раньше. KP.RU уже писал об этом - советы от военкора Александра Коца о том, что брать на фронт, читайте тут, - но никогда не лишним будет повториться.
Когда-то на северо-западе Москвы был огромный магазин «Военторг» на первом этаже дома прямо у метро Щукинская. В нем было метров 150 стеллажей с формой, ботинками и прочей амуницией. Мальчишкой любил бродить среди этого добра. С завистью смотрел на обладателей военных билетов и офицерских удостоверений, что позволяли купить все.
Но еще в конце 80-х часть его площадей арендовали фарцовщики, а в 90-х оставался лишь маленький отдел с фурнитурой для военной одежды, да мастерской колодок для наград. Незаметно исчез и он.
Сегодня в Москве настоящую военную форму уже не купить. Можно лишь нечто похожее на снаряжение для охотников и рыбаков.
Но оно встречается даже натовской расцветки. Покупать такой прикид в зону боев, где враг носит форму НАТО, довольно опасно. Мало ли за кого вас примет свой же часовой или снайпер?!
Снаряжение и амуниция для мобилизованных распродаются из армейских магазинов как никогда раньше.
Фото: Александр БОЙКО
Иду смотреть — изменилось ли что в таких магазинчиках после начала мобилизации?
Подхожу к магазину «Атака». Надо же — очередь! Никогда раньше такого не было.
И в очереди - только мужчины.
Лишь одна женщина - с взрослым сыном.
- Да надоели все, хочется скорее выйти отсюда, - бубнит он матери. Раздевается в зале до трусов, примеряет одни штаны, потом другие.
- Берцы 3.500 рублей, трусы- 500, носки - 500 взяли, термобелье — 2.100, перчатки — 1.500, наколеннники — 1.500, аптечка - 500, балаклава — 1.500, фляжка — 870, - пересчитывает уставшая женщина.
Пытаюсь завязать разговор: Сын служил?
- Пять лет назад. Будет 31. Мобилизовали. Настрой боевой, но только сегодня вышли из военкомата. Устали, извините.
- Погоны лейтенанта дайте, - говорит продавцу на кассе мужчина лет 50 на вид.
- Призвали?
- Нет еще. Но призовут. Хочу, чтобы все было готово, еще разгрузку мне дайте.
- Вам повезло, у нас две осталось, - отвечает продавец.
- Тогда и мне забронируйте последнюю, - слышится голос из очереди.
К кассе подходит крепкий парень с большим рюкзаком цвета хаки.
- Где такой взял, - завистливо спрашивают мужики.
- Сегодня на «Садоводе» за 2.800.
- Это даром, - говорят продавцы магазина, а окружающие одобрительно кивают.
А вот совсем молодой парень - приехал сюда аж с другого конца Москвы, чтобы купить армейскую фляжку. В его районе все военно-походное уже размели.
- Фляжку-у-у? - удивляюсь. - А в армии тебе что, ее не дадут?
- А я хочу свою, - смеется он.
Продавец Борис за последние дни явно замотался. Командует разгрузкой товара, бегает по залу, отвечает на вопросы на ходу. В том числе на мои.
Фото: Александр БОЙКО
Продавец Борис за последние дни явно замотался. Командует разгрузкой товара, бегает по залу, отвечает на вопросы на ходу. В том числе на мои.
- На какие суммы народ набирает амуниции? Средний чек?
- От 20 тысяч рублей.
- Что берут в первую очередь?
- Им все советуют брать второй комплект обмундирования. Они у нас бывают. Но разбирают сейчас быстро! (тут Борис мне напомнил Фрица, продававшего Даниле Багрову в фильме «Брат» немецкие гранаты).
- Берцы на меху, - продолжает продавец. - Сами понимаете скоро зима. Хотя, слышал, что в армии теплую форму уже выдают. Или вот-вот начнут выдавать.
- То есть, в войсках все есть?
- Должно быть! Но гарантий дать не могу. И второй комплект точно лишним не будет. Основной порвался, постирался — всегда нужен запасной. Не в трусах же зимой в окопе сидеть пока первый комплект чинишь-сушишь...
- Что еще берут?
- Мыльно-рыльные принадлежности, аптечку со жгутом, термобелье, коврики туристические - "пенку". Ее вообще-то «пятиточечником» в армии зовут. Вещь удобная! Но не выдают... А наколенники и налокотники часто теряются, рвутся.
- Я вот возьму еще термос маленький, и сигарет пару блоков. Долларов скоро не будет, а сигареты будут самой надежной валютой, всегда можно на что-то обменять, - смеется новый покупатель Георгий примеривая голубой берет.
- Вас мобилизовали?
- Ага. И никто кроме нас!
В Минобороны официальных комментариев — надо ли мобилизованным закупать дополнительное обмундирование — не дают
Фото: Александр БОЙКО
- Вам подшлемник какого размера, - интересуется продавец у еще одного покупателя.
- Да какая разница в чем умирать, - обреченно бубнит молодой парень.
- Да ты чего! Ты это брось, - вскипают вокруг мужики в очереди, - мы им... Вот увидишь…
Тот кивает головой. Никита служил «срочку» в армии в 2013-14 годах, в инженерных войсках. Его чек потянул на 14 тысяч.
Наконец удается остановить продавца Бориса.
- Сами видите, какой ажиотаж. Пока с вами говорю, другие продавцы распаковывают товар, - говорит он. - Мы даже телефон в магазине отключили, все внимание на продажах в зале. Ничего не прячем под прилавок, ничего не откладываем. Все улетает!
- А зимние маскхалаты есть, - звучит вопрос из зала.
- А это вам зачем, - делает круглые глаза Борис.
- Так ведь скоро зима, чтобы стать незаметным...
- Это на охоте зима! А в современном бою все видны. Бинокли, прицелы, камеры дронов — теперь с тепловизорами. Через них человек даже в маскхалате виден также, как в черной форме на снегу.
- Вот так, да? Тогда что еще посоветуете?
- Лучше выбрать синтетическую одежду, но с не горючей пропиткой. За ней проще ухаживать, ее трудно прожечь сигаретой. И привет читателям «Комсомолки», уважаю ее военкоров, - отвечает Борис. - Если кому-то нужны советы, пусть пишут мне ВКонтакте — я там Грегор Штольц. Отвечу. Штольц это мой позывной, меня знают под ним на Донбассе...
- А с Донбасса бойцы у вас бывают?
- Конечно. И добровольцы, и ЧВК захаживают. Хотя у первых с формой нет проблем. Они как двинулись в феврале сразу захватили у украинцев склады с натовской формой, шлемами, бронежилетами. Там этого добра теперь много. Может и начнут выдавать. Правда, выглядит это все... Ходят такие красавцы в натовской форме и с винтовками Мосина времен Первой мировой.
- А бронежилеты какие советуете?
- Мы сами их не закупаем. В армии выдают не хуже. Но тяжелее. Всегда хочется и легче, и навороченнее. Но покупать по интернету такие вещи без опыта не советую. Это же не презерватив в ларьке на сдачу взять.
- Как настроение у мобилизованных?
- Между боевым и оптимистичным. Оптимисты у нас могут и на 200 тысяч закупиться, а пессимисты - на 20.
- А женщины бывают?
- Мобилизованных не видел, а вот матери приходят часто. Но как приходят - туши свет. Сыночкам звонят, а те в компьютеры в это время играют, присылают мамам картинки, что нужно купить. Один такой прислал фото бронежилета. Мы обалдели - такой за границей 300 тысяч стоит. Но мать бы купила. А вот сынок … не удосужился до магазина дойти берцы примерить. Не наигрался. Как он воевать-то будет?
- Намного больше стало покупателей?
- В 10 раз. Все товары стали дефицитными без исключения. Только детская форма висит, все остальное разметают.
Средний чек - 20 тысяч рублей.
Фото: Александр БОЙКО
Обозы с вещами никто не потащит
Проблемы с амуницией в русской армии были всегда.
Потому, и второй комплект формы часто покупали сами. Шитые фуражки, разгрузки, чего греха таить: сам обежал во время Чеченской войны половину этой республики в ботинках одной иностранной фирмы. Но сегодня уже можно купить все свое, и не по таким уж заоблачным ценам.
Да и нет смысла покупать, например, противоосколочный комбинезон за сотни тысяч рублей, если будешь охранять какой-нибудь автопарк в Донецке. Такие дорогие и легкие нужны спецназу. А постоять в карауле можно в любом бронежилете.
В Минобороны официальных комментариев — надо ли мобилизованным закупать дополнительное обмундирование — не дают. Но один из штабных офицеров мне сказал вот что:
- Мы выявили 200 тысяч, - вдумайся, двести тысяч! - украинских каналов в Телеграмме, которые распространяют жалобы якобы российских военных и их родни на нехватку в армии формы и амуниции. Не надо на это вестись. Мы никого не обязываем ее покупать. Все выдается в воинской части на месте по мере необходимости. Бывают накладки, но никто — вот никто - не заинтересован в том, чтобы личный состав остался без теплой одежды. По мере наступления зимы и приближения к фронту тыловики на ходу доукомплектовывают бойцов. А вот обозы с вещами мобилизованных, даже не знаю, кто за ними потащит. Как бы не остались они в тылу. Потому набирать с собой лишнего не стоит. Пенку да, таблетки какие можно, сменное белье... Но вот памперсы и прокладки лучше оставить дома. За тепловизоры и беспилотники на фронте скажут спасибо, но у неопытного бойца скорее всего отберут. Потому что неосторожное включение любого такого прибора может повлечь за собой прилет вражеской ракеты.