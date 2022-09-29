Турецкие госбанки перестали работать с российской национальной платежной системой "Мир" Фото: Shutterstock

Карты системы «Мир» заблокированы в Турции. Об этом сообщил крупнейший турецкий государственный банк Ziraat Bankasi - с четверга он приостанавливает обслуживание карт российской платежной системы «Мир» после заявления Минфина США о возможных санкциях за использование этой платежной системы за рубежом.

«Мы приняли решение о приостановке обслуживания этих карт», - заявил представитель банка, отвечая на вопрос «КП».

В четверг карты «Мир» не принимают и в банкоматах двух других турецких государственных банков, которые ее ранее обслуживали, - VakifBank и Halkbank. На минувшей неделе два частных турецких банка Is Bankasi и Denizbank приостановили прием карт «Мир» - теперь все карты системы «Мир» заблокированы в Турции. Таким образом, в стране больше не осталось ни одного банка, который работает с российской платежной системой, и туристам из РФ, не имеющим карт иностранных банков, приходится теперь рассчитывать только на наличные средства.

В течение последней недели дальнейшая судьба карт «Мир» обсуждалась в Турции на самом высоком уровне. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, заявив, что в Турции «работают над альтернативами», провел по этому поводу совещание с участием глав Минфина, Центробанка и ведущих турецких банков. В понедельник вопрос о возможных вариантах замены карт «Мир» был затронут на заседании кабинета министров Турции, но о конкретных решениях по его итогам объявлено не было.

По информации газеты Sabah, туристический сектор Турции сейчас работает над решением проблемы. То, что карты системы «Мир» заблокированы в Турции, сильно усложняет жизнь туристам. Планируется однако, что российские путешественники, приобретая тур в России, будут также покупать новую карту типа электронного билета с определенной суммой на ней. В Турции они смогут использовать эту карту в ресторанах, магазинах, развлекательных заведениях, расчет с которыми затем будут осуществлять туроператоры. В турсекторе Турции считают, что в связи с окончанием туристического сезона сейчас данная проблема остро не стоит, а с мая уже должна начать работать новая система расчетов.