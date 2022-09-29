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Политика29 сентября 2022 17:11

Владимир Путин проводит оперативное совещание с Советом безопасности РФ: прямая онлайн-трансляция

Началось оперативное совещание Владимира Путина с Совбезом РФ
Александр КИСЛОВ
Владимир Путин готовится сделать ряд важных заявлений в ходе совещания с Совбезом России

Владимир Путин готовится сделать ряд важных заявлений в ходе совещания с Совбезом России

Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин 29 сентября 2022 года проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Чему посвящено мероприятие, не уточняется. Песков пояснил информагентству ТАСС, что вступительное слово Путина в начале совещания с Совбезом будет опубликовано Кремлем, остальные выступления на мероприятии состоятся в закрытом режиме.

Оперативное совещание Владимира Путина с Советом безопасности РФ: прямая онлайн-трансляция

До этого в последний раз подобное совещание с Совбезом российский президент проводил 23 сентября нынешнего года. Тогда глава государства обсудил с постоянными членами Совета безопасности патриотическое воспитание в учебных заведениях страны. Путин тогда поручил подчиненным усилить работу по организации патриотических мероприятий в школах и вузах.

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