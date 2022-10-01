Новые законы в России с 1 октября 2022: рост зарплат, электронные водительские права и новшества по ОСАГО

С 1 октября 2022 вступят в силу законы, важные для нашего кошелька Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

KP.RU рассказывает, какие новые законы начнут действовать в России с 1 октября 2022 года.

Новые законы в России с 1 октября 2022:

ДОВОЛЬСТВИЕ И ПЕНСИИ ВОЕННЫХ И СИЛОВИКОВ

С 1 октября на 4% увеличится денежное довольствие военнослужащих и сотрудников силовых ведомств - органов внутренних дел, государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, войск Росгвардии, службы судебных приставов и т.п. Это плановая ежегодная индексация.

Она же касается и пенсий военных и бывших силовиков — они индексируются на тот же процент. С пенсиями, однако, все сложнее, поскольку они рассчитываются по сложной схеме и дважды в этом году уже поднимались «авансом» в связи с неожиданно высокими темпами инфляции - с 1 января и 1 июня. Часть доплат (доплата в 19,5%, которая вводилась с 1 июня) в связи с традиционной октябрьской индексацией отменяется, но увеличивается понижающий коэффициент, который используется при расчетах. Чтобы не запутаться, эксперты советуют смотреть на циферки в индивидуальном порядке — но меньше денег точно стать ни у кого не должно.

Напомним, что размер довольствия высчитывается по сложной схеме, с использованием еще специального коэффициента. Кроме того, к этому размеру сверху начисляется надбавка. С 1 октября 2022 года по 30 сентября 2023 года размер надбавки (не путать с индексацией) составит 5%.

ЗАРПЛАТЫ ЧИНОВНИКОВ И БЮДЖЕТНИКОВ С 1 ОКТЯБРЯ 2022

Федеральным чиновникам и работникам федеральных госучреждений они будут повышены с 1 октября на те же 4%.

Также на прибавку к зарплате с 1 октября могут рассчитывать те бюджетники, которые не подпадают под майские указы президента. Кого коснутся новые законы в России с 1 октября 2022? Врачи, учителя — это «майские» бюджетники, их очередная прибавка к зарплате ждет с января. «Не майские» - это, например, работники ряда учреждений социальной сферы, реабилитационных центров для инвалидов, спасатели, метеорологи и т. п. Тут с конкретными процентами все сложнее — они зависят от региона, его особенностей и возможностей, но вроде как должны составить «в среднем по аптеке» не меньше тех же 4%.

ЭЛЕКТРОННЫЕ ВОДИТЕЛЬСКИЕ ПРАВА

С 1 октября 2022 предъявлять электронные водительские права сотрудникам ГИБДД. Новшество, правда, пока заработает в тестовом режиме — поэтому обычные права тоже лучше не забывать.

Желающим протестировать электронные водительские права с 1 октября 2022 надо скачать приложение «Госуслуги Авто» и загрузить туда свои права. А у инспектора ГИБДД должен быть планшет с программкой, которая позволяет «проверить права» по QR-коду.

Утверждается, что все это должно работать и в офлайн-режиме, без подключения к интернету — с которым у нас на трассах не всегда хорошо. Ну что ж, проверим.

ИЗМЕНЕНИЕ ОСАГО С 1 ОКТЯБРЯ 2022

И еще сразу несколько изменений для водителей — они касаются «автогражданки», так какие новые законы в России будут с 1 октября 2022. Изменения ОСАГО тоже вступают в силу с 1 октября 2022.

Сначала о хорошем. Благодаря изменению ОСАГО с 1 октября 2022 теперь не надо при покупке авто без номеров или их изменении (если были потеряны или украдены) сообщать страховщикам данные новых госномеров, чтобы их внесли в полис. Процесс предполагается автоматизировать. Страховая компания сможет сама получить эти данные из специальной информационной системы. При этом она должна оповестить автомобилиста, что она и правда это сделала. Насколько четко «автоматизация» будет работать на практике, пока не очень понятно.

Еще одно изменение — при продаже машины прежний владелец должен письменно уведомить страховую о смене собственника транспортного средства. Это для тех случаев, когда продавец не стал расторгать договор ОСАГО. Если расторг и получил назад деньги — ничего делать не надо.

Зато не надо больше писать отдельное заявление на экспертизу автомобиля после аварии. В страховом извещении, которое оформляется при ДТП, надо указать удобный вам канал связи (например, электронную почту) — и вам туда результаты технической экспертизы или оценки обязаны будут прислать без всяких дополнительных запросов.

И наконец, участников ДТП избавили от обязанности записывать телефоны и адреса очевидцев и указывать их в извещении о дорожно-транспортном происшествии. Во многих случаев это было просто формальностью. Впрочем, если участники ДТП по-разному толкуют события или один из них скрылся с места происшествия, свидетели могут очень пригодиться — и эксперты советуют их данными не пренебрегать.

ПОЕЗДА

С началом октября подорожает проезд в плацкартных и общих вагонах поездов дальнего следования - на 6,52%. Это касается РЖД, АО "ФПК", "Пассажирской компании Сахалин", "Железных дорог Якутии", и "Гранд Сервис Экспресса", который возит в Крым. Столько у нас сейчас на железной дороге перевозчиков с соответствующими вагонами.

Как утверждают в Федеральной антимонопольной службе, в расчете на среднестатистического пассажира это лишние 90 рублей.

Но надо понимать, что речь идет о базовых тарифах, к которым действуют еще сезонные коэффициенты. То есть, несмотря на это повышение, путешествие в плацкарте в октябре и ноябре (за вычетом ноябрьских праздников - минус 10% к базовой стоимости) все равно обойдется дешевле, чем летом, когда действуют повышающие коэффициенты. А вот ближе к Новому году — готовьтесь к не очень приятным ценам.

ЧТО ЕЩЕ ИЗМЕНИТСЯ

- Банки должны будут крупно, на первой странице договора, указывать минимальную гарантированную ставку по вкладу. Так что бы и бабушка увидела. Предполагается, что благодаря этому сократится число вкладчиков, которых ввела в заблуждение реклама «лучших процентов только у нас».