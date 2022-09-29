Россия в ответ запретит проезд иностранных грузовиков

Указ «о вопросах международных автомобильных перевозок» опубликовали на сайте Кремля. Фото: REUTERS

Указ «о вопросах международных автомобильных перевозок» опубликовали на сайте Кремля. В тексте написано, что мы сможем ответить другим странам, которые закрыли нашим грузовикам транзитный проезд.

Правительство получило право запрещать проезд по российской территории иностранным грузовикам. Это строго ответная мера, которой можно воспользоваться, если какая-то другая страна первой перекрыла границы.

Теперь осталось определиться с датами запрета и перечнем стран. Международные соглашения о перевозках считаются недействительными.