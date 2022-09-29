Хью Джекман вернется к роли Росомахи. Пять лет назад он уверял, что про этот образ пора забыть

Фото: кадр из фильма

Продюсер и актер Райан Рейнольдс, выпускающий франшизу «Дэдпул» по комиксам DC, открыл один из главных секретов картины — в ней в образе Росомахи появится Хью Джекман.

В 2017 году Джекман уверял, что больше к этому образу он возвращаться не собирается https://www.kp.ru/daily/26649.3/3668050/. Но отсутствие больших проектов и ролей вынудило артиста, пережившего рак кожи, вернуться в работу.

Главный вопрос — как? Ведь погибший мутант едва ли может воскреснуть. Или может...

В совместном ролике Рейнольдс и Джекман попытались объяснить зрителям, как это случится. Но только еще больше запутали всех. Сыгравший Дэдпула Райан объяснил, что долго готовился к третьей части фильма «и ничего не придумал». Однако была идея вернуть Росомаху. Хью буднично согласился.

Инсайдеры сообщили, что эта роль «будет больше, чем камео». Если Росомаха вернется не во снах Дэдпула, то можно предположить, что действие третьей части супергеройской франшизы может развернуться до гибели персонажа Джекмана.

При этом артисты намекнули в «спойлерном ролике», что «Дэдпул 3» будет «полностью отделен» от «Логана», в котором Росомаху убили в 2029 году. Возможно, одну из версий персонажа возьмут из некой мультивселенной.

Официальная премьера фильма намечена на 6 сентября 2024 года.