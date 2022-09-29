По слухам, певица улетела из России с детьми, обратных билетов у них нет Фото: Евгения ГУСЕВА

Второй и, похоже, окончательный отъезд Аллы Пугачевой из России не стал неожиданным для тех, кто следил за жизнью певицы последние месяцы. Ситуация обострялась день за днем: Максим Галкин продолжал поливать грязью Россию на зарубежных сценах, его признали иноагентом, верная жена Пугачева попросилась вслед...

В итоге в четверг, 29 сентября, Алла Пугачева ушла по-английски: ни прощальных постов в соцсетях, ни предупреждений друзьям. Разве что автомобиль артистки очевидцы успели заснять въезжающим на территорию аэропорта Внуково. По слухам, певица улетела из России с детьми, обратных билетов у них нет.

Тем временем, навсегда покинуть родину певица может не по своей воле: уже звучат идеи окончательно запретить обратный въезд Алле Пугачевой в Россию.

- Все наши знаменитости, которые высказываются против спецоперации и наших военных, должны понимать самое главное: они ставят крест не только на своей карьере, но и на своей жизни, - отреагировал на новости о Пугачевой экс-депутат Госдумы Роман Худяков, которому дозвонился сайт kp.ru. - Они сюда больше не въездные! Всех надо лишать гражданства и гнать в шею. Да, даже Примадонну. Вот мы называем Пугачеву Примадонной. А вы не задумывались, что Примадонной ее сделал народ? Многие годы она была примером для нас, а сейчас какой пример она подает? Когда против нас НАТО и Америка, что она себе позволяет, какое право имеет оскорблять страну? Я уверен, что после такого лишить гражданства и поставить полный запрет на въезд – это будет достойный ответ.

Между тем, ни сама Алла Пугачева, ни ее ближайшее окружение эмиграцию певицы пока не подтвердили.