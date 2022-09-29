Пособия по инвалидности запретят списывать за долги

Теперь не все доходы россиян можно будет списать за долги. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Правительство подготовило изменения в закон, расширяющие перечень доходов, которые нельзя списать за долги. Теперь в него включены социальные пенсии детям-инвалидам и социальные доплаты к ним. Об этом сообщил премьер Михаил Мишустин на заседании правительства в четверг.

- Точно такие меры поддержки распространим и на признанных недееспособными взрослых инвалидов. Освободим от взысканий и федеральную социальную прибавку к пенсии по потере кормильца, - сообщил Мишустин.

Кроме того, запрещено списывать за долги пособия беременным женщинам, алименты, маткапитал, а также средства, которые получают пострадавшие от чрезвычайных ситуаций.

Как отметил премьер, расширение перечня доходов, которые нельзя списывать за долги, позволит гражданам сохранить выплаты, гарантированные государством.

Во время заседания кабмина Михаил Мишустин напомнил, что с этого года в России возродят почетное звание «Мать-героиня». На выплаты единовременных денежных поощрений матерям-героиням, а также родителям, награжденным орденом «Родительская слава» или медалью этого ордена в этом году правительство выделит более 30 млн.рублей. «Матерям-героиням» (это звание присуждается женщинам, родившим и воспитавшим десять и более детей) будет полагаться единовременная выплата в размере 1 млн.рублей. Напомним, с января этого года в 5 раз - со 100 до 500 тысяч рублей - вырос размер выплат для награжденных орденом «Родительская слава». Такой орден вручается родителям, воспитывающим семь или более детей. Для обладателей медалей этого ордена (ими награждаются родители, воспитывающие четырех и более детей) выплата составляет 200 тысяч рублей.