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В мире29 сентября 2022 15:00

Для Европы русская туалетная бумага - хуже наждачной

Европа отказалась использовать «вражескую» туалетную бумагу из России
Андрей БАРАНОВ
Андрей БАРАНОВ
Европа отказалась использовать «вражескую» туалетную бумагу из России

Европа отказалась использовать «вражескую» туалетную бумагу из России

Фото: Shutterstock

Зря плакались некоторые европейские политики: мол, все санкции, какие могли, мы против России ввели, чем еще русских наказать, ума не приложим. Ан нет, по амбарам помели, по сусекам поскребли - и насобирали новый, восьмой санкционный пакет. Набили его всякой странной всячиной. Как сообщило американское издание Politico, среди прочего Евросоюз собирается запретить импорт из России косметики, средств для бритья, дезодорантов, мыла и (внимание!) туалетной бумаги. Брюссельские мудрецы подсчитали, что эти товары «приносят российским экспортерам значительный доход», а потому покупать их больше не будут.

Ну а что? Зачем им русские рулоны в туалетах, если в Европе уже вовсю рекламируют многоразовый пипифакс: употребил, простирнул и снова - в дело. На крайняк можно лопухи с Украины завезти. Гигиена должна быть экономной! И без мыла вполне сподручно обойтись, тем более, что вместо разорительного по цене душа теперь там в моде легкое обтирание влажной тряпочкой. А уж дезодоранты и подавно в нынешней политической ситуации - вещь лишняя. Лучше заменить их громкой кампанией: «Буду вонять назло Путину!»

В общем, привет, немытая Европа. Не бережешь ты себя. Уши себе уже почти отморозила без российского газа. А теперь и другие части тела под угрозой.

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