Для Европы русская туалетная бумага - хуже наждачной

Европа отказалась использовать «вражескую» туалетную бумагу из России Фото: Shutterstock

Зря плакались некоторые европейские политики: мол, все санкции, какие могли, мы против России ввели, чем еще русских наказать, ума не приложим. Ан нет, по амбарам помели, по сусекам поскребли - и насобирали новый, восьмой санкционный пакет. Набили его всякой странной всячиной. Как сообщило американское издание Politico, среди прочего Евросоюз собирается запретить импорт из России косметики, средств для бритья, дезодорантов, мыла и (внимание!) туалетной бумаги. Брюссельские мудрецы подсчитали, что эти товары «приносят российским экспортерам значительный доход», а потому покупать их больше не будут.

Ну а что? Зачем им русские рулоны в туалетах, если в Европе уже вовсю рекламируют многоразовый пипифакс: употребил, простирнул и снова - в дело. На крайняк можно лопухи с Украины завезти. Гигиена должна быть экономной! И без мыла вполне сподручно обойтись, тем более, что вместо разорительного по цене душа теперь там в моде легкое обтирание влажной тряпочкой. А уж дезодоранты и подавно в нынешней политической ситуации - вещь лишняя. Лучше заменить их громкой кампанией: «Буду вонять назло Путину!»

В общем, привет, немытая Европа. Не бережешь ты себя. Уши себе уже почти отморозила без российского газа. А теперь и другие части тела под угрозой.