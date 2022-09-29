Председатель ПСБ Петр Фрадков принял участие в форуме «Россия – спортивная держава»

Председатель ПСБ (Промсвязьбанка) Петр Фрадков совершил рабочую поездку в Кемерово. Одним из пунктов программы стало участие в X Международном спортивном форуме «Россия – спортивная держава». На площадке форума Петр Фрадков встретился с министром спорта Олегом Матыциным, а также провел ряд других деловых встреч.

Так, Петр Фрадков и губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев подписали соглашение о строительстве в Кемерове Центра уличного баскетбола в рамках «Первого Всероссийского Спортивного проекта «ПСБ — Детям». Подписанное соглашение предусматривает создание и развитие спортивной инфраструктуры в Кемеровской области, обеспечение доступных условий для занятий физкультурой и спортом, развитие детско-юношеского и студенческого спорта. На сегодняшний день ПСБ открыл уже двенадцать Центров уличного баскетбола международного класса в разных городах России, в том числе в Волгограде, Калининграде, Новомосковске, Туле, Чебоксарах, Архангельске, Ижевске, Нальчике, Ставрополе. В таких центрах можно проводить не только региональные, но и всероссийские, а также крупные международные соревнования.

Как отметил Петр Фрадков, центры уличного баскетбола, которые ПСБ открывает совместно с Российской Федерацией Баскетбола, – это вклад в развитие массового и детского спорта в стране.

- Современные и качественные спортивные объекты объединяют активную, увлеченную движением и любовью к баскетболу молодежь, дают возможность бесплатно заниматься олимпийским видом спорта детским спортивным командам и опытным спортсменам. Мы рады, что проект «ПСБ – Детям» растет, развивается и расширяет свою географию на новые регионы, к числу которых теперь присоединяется и Кузбасс», – сказал Петр Фрадков.