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30 сентября 2022 4:00

Актер Юрий Каюров, сыгравший Ленина в 18 фильмах: «Я ходил в Мавзолей по собственному почину. Надо же было взглянуть на своего героя!»

Сегодня народному артисту РСФСР исполняется 95 лет. Перед днем рождения он ответил на несколько вопросов «КП»
Валентина ЛЬВОВА
Валентина ЛЬВОВА
Сегодня народному артисту РСФСР исполняется 95 лет. Перед днем рождения он ответил на несколько вопросов «КП». Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Сегодня народному артисту РСФСР исполняется 95 лет. Перед днем рождения он ответил на несколько вопросов «КП». Фото: Владимир Гердо/ТАСС

- Юрий Иванович, понятно, что вас в основном воспринимают, как актера, игравшего Ленина. Как вы сейчас относитесь к этой фигуре?

- Как относился, так и отношусь. Это была главная роль в моей творческой жизни и судьбе. Выпало такое – создать грандиозную фигуру на экране, да и в театре тоже. Надо было положить на это дело много. Силы, внимание, любовь. Без любви ничего не делается. Поэтому я должен был этого человека полюбить, и со мной это произошло. Когда я увидел его на экране – в документальном фильме, Владимир Ильич мне очень понравился. У него было хорошее выражение лица, глаз… Уж и не говорю я о титаническом труде, который он совершил.

- Глупый вопрос из пионерского детства: а в Мавзолей вы ходили?

- Вы знаете, да. Я однажды ходил в Мавзолей. По собственному почину. Надо же было все-таки взглянуть на него. И это со мной произошло. Кажется, потом я еще был разочек.

- Надеюсь, вас без очереди пускали?

- Ну почему же? Постоял в очереди. Была не очень большая… Ну, как же без Мавзолея? Был. И читал. Всего-то не прочтешь: 37 томов. Читал тексты, которые имели отношение к той или иной картине. Вот, например, перед съемками «Шестого июля» надо было прочесть «Очередные задачи Советской власти». Громадная статья, которая мне многое открыла и вдохновила меня на эту работу…

- Вы служите в Малом театре уже давно. И люди, которые там работают, говорят, что ходите вы туда пешком.

- Да сейчас недалеко ходить-то. Я раньше ездил долго-долго, на метро с «Юго-Западной». А потом нас угораздило переехать в центр. И вот уже лет тридцать хожу пешком.

- Насколько я понимаю, вы до сих пор играете. И Фирс остался из «Вишневого сада» Чехова…

- Последний год я уже почти не играю. Иногда, по собственному желанию и состоянию здоровья, на сцену выхожу. Пришел такой момент, когда понимаешь: надо перестать. Пришла пора. До этого да, я играл Фирса, и в «Горе от ума» князя Тугоуховского…

- Говорят, в этой роли вы фантастически меняли голоса.

- Голоса… Профессия такая. Сегодня одно, а завтра другое. Вот в той роли пришлось. Перевоплощались потихонечку.

Кинофильм "Кремлевские куранты". Юрий Каюров в роли Владимира Ленина (справа) и Юрий Каморный в роли Рыбакова.

Кинофильм "Кремлевские куранты". Юрий Каюров в роли Владимира Ленина (справа) и Юрий Каморный в роли Рыбакова.

Фото: ТАСС

- Вы перевоплощались в актерской профессии. А в жизни? Сейчас пришла эра гаджетов, а мне в театре сказали, что у вас даже нет мобильного телефона.

- Мобильный у меня есть. Старенький и плохонький. Ничего не показывает, кроме двух имен. Сыну звоню. Кормилице, которая мне обед делает на неделю. По необходимости. Иногда – в режиссерское управление. Очень небольшие звонки делаю. Но я удивляюсь чему? Уткнулись все поголовно в свою ладонь, где держат этот мобильный. Я провел в Переделкино два с половиной месяца и не видел человеческих лиц, потому что все смотрят в свои ладони, на которых лежит мобильная машинка…

ФИЛЬМЫ, В КОТОРЫХ КАЮРОВ ИГРАЛ ЛЕНИНА

1961: «В начале века»

1965: «Сквозь ледяную мглу»

1967: «Исход»

1968: «Утро»

1968: «Шестое июля»

1969: «Почтовый роман»

1970: «Кремлевские куранты»

1970: «Угол падения»

1970: «Посланники вечности»

1972: «Черные сухари»

1973: «Звездный час»

1977: «Хождение по мукам»

1978: «Маршал революции»

1979: «Ссыльный № 011»

1979: «Поэма о крыльях»

1980: «Государственная граница. Фильм 1-й: «Мы наш, мы новый…»

1981: «Ленин в Париже»

1987: «В Крыму не всегда лето»

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