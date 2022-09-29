Количество участников, желающих попасть на закрытую премьеру сериала «Билет в будущее» побило все рекорды

Фото предоставлено пресс-службой Фонда Гуманитарных Проектов.

Более 1500 желающих прошли онлайн-регистрацию и забронировали свое место в зале и «на ковровой дорожке». Организаторы приняли решение о создании второго сезона.

Большой ажиотаж среди школьников вызвал премьерный показ первого сезона сериала «Билет в будущее», который приурочен к старту реализации одноименного проекта в столице. Всего за неделю более 50 московских школ выразили желание посетить торжественное мероприятие.

В день события гости и звезды сериала, партнеры проекта и школьники прошлись по Российской «Алее звезд», где каждая звезда была посвящена одной из современных профессий, сделали памятное фото в тематических фотозонах с #хештэгами, посетили капсульную экспозицию с цитатами известных людей, приняли участие в словесной игре отметив профессии, которые особенно интересны. Также среди учеников разыграли персональные диагностики от разработчика инновационных методик и ИТ-решении в области профориентации подростков — «Профилум» и Центра тестирования и развития при МГУ.

Фото предоставлено пресс-службой Фонда Гуманитарных Проектов.

Открытием для организаторов стала реакция детей на истории о профессиях от первого лица. Зрители аплодировали почти после каждой серии, а количество вопросов присутствующим героям превысило несколько десятков. Дети стояли в очереди, чтобы пообщаться с героями сериала – врачами, инженером, сварщиком, а также, сценаристом и режиссёром, в режиме открытого микрофона. Каждая серия сопровождалась бурными овациям.

«Перед вами открыт весь мир! Сегодня на рынке труда существует более 400 профессий и нам очень хочется, чтобы вы со своим профессиональным выбором угадали, а для этого мы предлагаем вам вдохновляться теми, кто уже во многом преуспел и является примером для других», – напутствовал зрителей премьеры руководитель проекта «Билет в будущее» Есин Иван Владимирович.

Фото предоставлено пресс-службой Фонда Гуманитарных Проектов.

Сюжет восьмисерийного шоу основан на реальных событиях. В каждой серии герои – представители из разных сфер: медицины, IT, медиа, бизнеса, инженерного дела, науки и искусства, знакомят зрителей с личной историей труда и успеха, а также помогают сделать выводы относительно привычных профессий. В отличие от традиционных развлекательных сериалов «Билет в будущее» окажет практическую пользу молодежи и поможет взглянуть на труд глазами заинтересованных и успешных людей. География съемок сериала распространилась по всей Европейской части России.

В ближайшие дни в 20 регионах страны пройдут премьерные показы в кинотеатрах, школах, профориентционных центрах и концертных залах, а также на базе известных российских онлайн-площадках.

Над производством сериала работала команда кинокомпании «Мастерская».