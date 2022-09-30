Владимир Путин готовится подписать документы о присоединении к России сразу четырех новых регионов Фото: kremlin.ru

На пятницу, 30 сентября 2022 года запланировано большое выступление Президента России Владимира Путина по итогам референдумов на освобожденных территориях Донбасса. Как сообщает его пресс-секретарь, около 15:00 глава государства подпишет договоры о вхождении в состав Федерации сразу четырех новых субъектов - Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Ранее жители этих территорий в ходе референдумов высказались за скорейшее присоединение к РФ.

В ходе мероприятия Путин выступит с большой речью, его выступление будет "объемным и содержательным", сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Выступление Владимира Путина 30 сентября 2022 года пройдет в Большом Кремлевском дворце. На него приглашены все депутаты Госдумы РФ и члены Совета Федерации, а также представители федеральных органов исполнительной и судебной власти. Начало церемонии – в 15:00 по Москве.

Кроме того, в мероприятии участвуют и руководители всех новых регионов РФ - главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник, а также руководители военно-гражданских администраций Херсонской и Запорожской областей Владимир Сальдо и Евгений Балицкий.

Прямой эфир мероприятия по итогам референдумов на освобожденных территориях, как и самого выступления Владимира Путина будет транслироваться в режиме онлайн на сайте KP.RU, а также в эфире федеральных российских телеканалов.