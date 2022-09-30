Национальная стройка: кому становится жить хорошо?

Фото: Андрей ПЕРЕЧИЦКИЙ/ТАСС

Как показывают данные ВЦИОМ, около 60% наших граждан в первой половине 2022 года заметили положительные изменения в своей жизни благодаря нацпроектам. Речь прежде всего о сферах, которые так или иначе касаются каждого: благоустройство городов, строительство и успешное функционирование «социалки», ремонт дорог.

Одна из главных задач нацпроектов - улучшить качество жизни россиян. И в первую очередь тех из них, кто живет в непростых и не самых комфортных условиях: в глубинке, в небольших населенных пунктах. Туда не дозовешься инвесторов перекладывать трубы или строить детские сады и спорткомплексы - и накопившиеся проблемы не решались десятилетиями.

«КП» разбиралась, что сейчас строится по национальным проектам. И как это меняет жизнь самого обычного человека «из глубинки».

1. Вода без перебоев и вредных примесей

Строительство и реконструкция объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, по федеральному проекту «Чистая вода» национального проекта «Жилье и городская среда», реализуются в 83 регионах страны.

С января по август 2022 года введено в эксплуатацию 32 объекта питьевого водоснабжения. За время реализации нацпроекта построено и модернизировано 463 объекта.

К 2024 году, как предполагается, 89% жителей нашей страны будут обеспечены качественной водой, а в городах этот показатель достигнет 97%. Чтобы более 5 млн россиян получили доступ к хорошей воде из централизованных источников, будет модернизировано и построено практически 2 тыс. объектов по всей стране.

В ряде районов края уже ведутся активные работы по улучшению качества водопроводной воды, а в некоторых уже завершаются или подходят к концу строительные работы. В конце августа в Геленджике были завершены основные работы по водоводу на ул. Новороссийской - вместо старой ветхой трубы уложена современная пластиковая. Из-за постоянных аварий на этом участке проблемы были не только с водой, но и, собственно, с проезжей частью - после работы аварийной бригады всякий раз оставались «заплатки» на асфальте.

А вот пример из Республики Марий Эл. Здесь введен крупнейший новый объект водоснабжения - водозабор, закольцовка существующих сетей водопровода с прокладкой новых трубопроводов протяженностью больше 15 километров, два резервуара по 150 кубов и автоматическая насосная станция «Адмирал». Водозабор уже введен в эксплуатацию. Он обеспечит чистой водой более 5000 человек.

Именно из таких «точечных» изменений в масштабах страны и складывается более комфортная жизнь (см. «Только цифры»).

Только цифры

В 2022 году построено 32 объекта питьевого водоснабжения.

463 объекта водоочистки и водоотведения построено и модернизировано с момента запуска федерального проекта «Чистая вода».

374 объекта питьевого водоснабжения планируется построить до конца года.

2. Мосты и дороги без ям

Благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в 84 регионах в этом году к нормативу приведут более 16 тыс. км дорожной сети. Фото: Минтранс РФ

Благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги» строятся и реконструируются мосты и путепроводы, возводятся автомобильные обходы городов, преображаются улицы, участки федеральных трасс, дороги по социально значимым маршрутам.

Вот один из свежих примеров - из Самарской области. Один из районов там расположен между двух рек. Уникальность местоположения жителям до недавнего времени доставляла кучу головной боли. Ехать на работу в город - через единственный старый мост, на котором всегда заторы.

Решит проблему Самарский мостовой переход. Сейчас готовятся ввести в эксплуатацию II этап его строительства, по переходу уже запущено рабочее транспортное движение. Магистральная дорога общегородского значения будет иметь выход на федеральные трассы в направлении Оренбурга и Казахстана, а также на региональную дорогу Самара - Волгоград и обеспечит транспортную доступность микрорайона «Южный город» и Новокуйбышевска. В целом проектом предусмотрено строительство четырех- и шестиполосной автомобильной дороги протяженностью 7,8 км, три транспортные развязки и путепровод через железнодорожные пути.

3. Школы - в новых зданиях

Фото: Администрация города Кемерово

К началу учебного года благодаря национальному проекту «Образование» свои двери открыла 71 новая школа.

Среди них, например, школа на тысячу мест в Красноармейском районе Волгограда. Ее построили на месте аварийного здания старой школы. В новом здании есть малый и большой спортзалы, современная библиотека, лингафонные кабинеты, профильные мастерские и т. п. А на прилегающей территории оборудованы внутренний дворик для проведения мероприятий, спортгородок и стадион.

4. Все лучшее - для самых маленьких

По национальному проекту «Демография» в регионах открываются современные и комфортные детские сады с ясельными группами.

Один из них - новый детский сад «Калейдоскоп» в Череповце Вологодской области. Он на 420 мест, 120 из которых для детей от полутора до трех лет. Это самый большой детский сад в городе, и он укомплектован самым современным оборудованием для развития малышей. В учреждении есть два музыкальных зала и физкультурный зал, бассейн, комната информационно-коммуникационных технологий с большим сенсорным экраном, фитокомната, физкультурные площадки. И даже - это главная достопримечательность нового детсада - зимний сад с интерактивной песочницей.

5. Спорт - это жизнь

Федеральный проект «Спорт - норма жизни» - часть нацпроекта «Демография». Его задача - создать условия для занятий спортом. В самом буквальном смысле: строятся современные спортивные объекты от спортивных площадок ГТО до стадионов и дворцов спорта.

Один из примеров - в Нальчике к 2023 году возведут физкультурно-оздоровительный комплекс для занятий зимними видами спорта и крытый каток с искусственным льдом. В новом ледовом дворце можно будет проводить соревнования республиканского и межрегионального уровней.

Чего уже удалось достичь за время реализации федерального проекта «Спорт - норма жизни» нацпроекта «Демография».

За 3 года построено более 300 новых школ общей мощностью более 196 тыс. мест.

Открыто 9500 центров «Точка роста» в малых городах и селах.

1300 школ будет построено до конца 2024 года.

В 7300 школьных зданиях в ближайшие 5 лет будет реализована программа капремонта.

Все 27 тыс. сельских школ к 2024 году будут оборудованы согласно современным требованиям.

Открыто 383 спортивных объекта, более 1500 спортивных площадок ГТО.

1,5 тыс. детских садов с ясельными группами на 220 938 мест построено за 4 года реализации нацпроекта «Демография».

К концу 2023 года местами в детских садах должны быть обеспечены 100% детей в возрасте от полутора до трех лет.

Более 18 млн человек присоединились к движению ГТО.

6,2 млн человек выполнили нормативы ГТО на знаки отличия.

Спортом сейчас занимаются 49,4% жителей России.