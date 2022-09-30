Лучшие анекдоты дня: Мой лучший результат в беге на три километра - двести метров

Хотел сходить к экстрасенсу, но что-то засомневался в его возможностях и передумал. Тут же пришла эсэмэска: «Ну и зря».

* * *

К плиточнику приходит сын:

- Папа, помоги пазл собрать!

Плиточник сел, собрал.

- Папа, так рисунок не совпадает...

- Это ерунда! Ты посмотри, как стыки подогнаны!

* * *

Прежде чем говорить, как мне следует воспитывать моего ребенка, покажите своего идеального!

* * *

Находишь божью коровку... Любуешься, как она щекочет твою руку... Находишь таракана - шмяк тапкой...

И потом вы мне рассказываете, что внешность не имеет значения.

* * *

Падающие звезды - это окурки, которые ангелы по-быстрому выбрасывают, пока Бог их за сигареткой не застукал.

* * *

- Алло, милый, привет, чем занимаешься?

- Лежу в постельке, засыпаю. А ты?

- А я сижу в баре, за твоей спиной, смотрю, как ты, гад, вертишься и не можешь уснуть!

* * *

Петров не бывает один. Он обязательно Ильф и Петров, Петров и Васечкин, Петров и Боширов. А уж если он один, то точно Петров-Водкин.

* * *

Бабочки в животе, тараканы в голове, на душе - кошки. Как прокормить весь этот зоопарк?!

* * *

Семейное положение: сплю в кровати диагонально и могу себе это позволить!

* * *

Папа, чтобы улучшить репутацию дочери, покрасил стены в подъезде.

* * *

- У вас нитки в продаже есть?

- Есть.

- А суровые?

- Да охренеть просто. Подойти боюсь!

* * *

Иногда я чувствую себя бесконечно тупым, но потом захожу в интернет - и меня отпускает.

* * *

На собрании родителей первоклассников папу Вовы Сидорова спросили, кем он работает и что может сделать для школы. Папа ответил: прокурором…

Оказалось, что школа вообще ни в чем не нуждается!

* * *

Юность - это очень короткий путь из-под маминой тапки под каблук жены.

* * *

Инспектор отчитывает водителя:

- Ну как же так? Перестроились через ряд, превысили скорость в два раза! Я еще понимаю - «Мерседес», но вы! Вы!!! Водитель трамвая!!!

* * *

- Будьте добры, передайте мне, пожалуйста, мою трость для дел фотографического характера.

- Чё, тебе нужна палка для селфи?

- Ежели вам так угодно…

- Блин, петербуржец, что ли?!

* * *

- Нервное заболевание вашей жены не представляет опасности. С таким неврозом люди живут очень долго.

- А я, доктор, сколько протяну я?

* * *

Каждый начальник любит пунктуальных подчиненных утром и почему-то ненавидит вечером.