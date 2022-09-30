Лучшие анекдоты дня: Мой лучший результат в беге на три километра - двести метров

Хотел сходить к экстрасенсу, но что-то засомневался в его возможностях и передумал. Тут же пришла эсэмэска: «Ну и зря».
* * *
К плиточнику приходит сын:
- Папа, помоги пазл собрать!
Плиточник сел, собрал.
- Папа, так рисунок не совпадает...
- Это ерунда! Ты посмотри, как стыки подогнаны!
* * *
Прежде чем говорить, как мне следует воспитывать моего ребенка, покажите своего идеального!
* * *
Находишь божью коровку... Любуешься, как она щекочет твою руку... Находишь таракана - шмяк тапкой...
И потом вы мне рассказываете, что внешность не имеет значения.
* * *
Падающие звезды - это окурки, которые ангелы по-быстрому выбрасывают, пока Бог их за сигареткой не застукал.
* * *
- Алло, милый, привет, чем занимаешься?
- Лежу в постельке, засыпаю. А ты?
- А я сижу в баре, за твоей спиной, смотрю, как ты, гад, вертишься и не можешь уснуть!
* * *
Петров не бывает один. Он обязательно Ильф и Петров, Петров и Васечкин, Петров и Боширов. А уж если он один, то точно Петров-Водкин.
* * *
Бабочки в животе, тараканы в голове, на душе - кошки. Как прокормить весь этот зоопарк?!
* * *
Семейное положение: сплю в кровати диагонально и могу себе это позволить!
* * *
Папа, чтобы улучшить репутацию дочери, покрасил стены в подъезде.
* * *
- У вас нитки в продаже есть?
- Есть.
- А суровые?
- Да охренеть просто. Подойти боюсь!
* * *
Иногда я чувствую себя бесконечно тупым, но потом захожу в интернет - и меня отпускает.
* * *
На собрании родителей первоклассников папу Вовы Сидорова спросили, кем он работает и что может сделать для школы. Папа ответил: прокурором…
Оказалось, что школа вообще ни в чем не нуждается!
* * *
Юность - это очень короткий путь из-под маминой тапки под каблук жены.
* * *
Инспектор отчитывает водителя:
- Ну как же так? Перестроились через ряд, превысили скорость в два раза! Я еще понимаю - «Мерседес», но вы! Вы!!! Водитель трамвая!!!
* * *
- Будьте добры, передайте мне, пожалуйста, мою трость для дел фотографического характера.
- Чё, тебе нужна палка для селфи?
- Ежели вам так угодно…
- Блин, петербуржец, что ли?!
* * *
- Нервное заболевание вашей жены не представляет опасности. С таким неврозом люди живут очень долго.
- А я, доктор, сколько протяну я?
* * *
Каждый начальник любит пунктуальных подчиненных утром и почему-то ненавидит вечером.