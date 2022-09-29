Вообще не стареет: 76-летняя Шер прошла по подиуму на Неделе моды в Париже

Сложно поверить, что Шер 76 лет. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Певица Шер стала главной звездой показа новой коллекции модного дома Balmain на Неделе моды в Париже. 76-летняя певица в очередной раз доказала, что время не властно над ней. Сначала артистка предстала перед зрителями в виде голограммы. А в конце шоу она вышла на подиум вместе с креативным директором Balmain Оливье Рустеном.

Поп-дива продефилировала по «языку» под свою же культовую композицию Strong Enough. Шер вышла на сцену в облегающем наряде с блестящим боди и в ботинках на мощной платформе. Этот образ напоминал ее сценический костюм из клипа «If I Could Turn Back Time». Публика наградила артистку бурными аплодисментами и восхищенными взглядами.

В конце показа Шер вышла на подиум вместе с креативным директором Balmain Оливье Рустеном. Фото: REUTERS

Показ Balmain прошел на стадионе, на трибунах которого за шоу наблюдали больше семи тысяч зрителей. Модели показали около 100 модных образов. Появление самого Оливье Рустена тоже было встречено пристальным вниманием публики. В 2020 году дизайнер получил сильнейшие ожоги после того, как в его квартире в Париже взорвался камин. Весь 2021 год кутюрье лечился и только спустя много месяцев впервые показал в соцсетях фотографии с ожогами и в бинтах. Оливье рассказал, что целый год стеснялся появляться на публике. Многочисленные шрамы он прятал под масками и одеждой с высоким горлом и длинными рукавами.

Еще пару десятков лет назад таблоиды шутили, что Шер нашла рецепт вечной молодости. И, похоже, это действительно так. Певица уже давно объявила о завершении карьеры и наслаждается заслуженным отдыхом. Но в те редкие моменты, когда она все же выходит в свет или выступает, поклонники певицы в очередной раз убеждаются: то ли она регулярно принимает эликсир молодости, то ли гены и пластика делают свое благотворное дело.

Еще пару десятков лет назад таблоиды шутили, что Шер нашла рецепт вечной молодости. Фото: REUTERS

Шер – лидер среди голливудских звезд по количеству пластических операций. На ее счету не менее десятка хирургических вмешательств, довольно сильно преобразивших певицу. Ринопластика превратила нос Шер в настоящее произведение искусства, коррекция губ, подтяжка лица и блефаропластика помогли избавиться от морщин и дряблой кожи, липосакция оставила в прошлом жировые отложения, коррекция ягодиц сделала фигуру певицы гораздо более аппетитной. Поп-дива даже решилась на удаление пары ребер - и все для того, чтобы талия была более тонкой.

Несмотря на цветущий внешний вид, артистка все-таки страдает от возрастных болезней. Несколько лет назад она была на грани жизни и смерти. Ситуация была настолько серьезной, что Шер оформила завещание. После ее смерти многомиллионное состояние звезды достанется ее взрослым детям, сестре и другим близким людям. Ее сыновья Элайджа Блу Оллмен и Чез Боно также получат по дому. Особняк в Беверли-Хиллз перейдет по наследству к сестре Шер.