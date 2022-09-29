«Нарушения недопустимы, ошибочно призванных – вернуть»: Путин провел заседание Совета Безопасности по мобилизации

Президент России Владимир Путин Фото: REUTERS

Владимир Путин вечером в четверг провел совещание с Совбезом. В самом начале встречи российский лидер впервые прокомментировал частичной мобилизации. Президент напомнил, что нарушений быть не должно.

ИНСТРУКЦИИ ДАНЫ

- Все поручения Правительству, Министерству обороны, Генеральному штабу, главам регионов даны. Сформулированы и критерии, по которым проводится частичная мобилизация.

Повторю: призыву подлежат граждане, которые находятся в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в Вооруженных Силах, имеет востребованные военно-учётные специальности и соответствующий опыт. При этом призванные на военную службу перед отправкой в части в обязательном порядке должны проходить дополнительную военную подготовку. Обращаю внимание: такое слаживание, обучение людей – требование, которое должно выполняться неукоснительно.

НАРУШЕНИЯ НЕДОПУСТИМЫ

- В ходе мобилизационных мероприятий – от граждан поступает много информации на эту тему: об организации самого призыва, качества снабжения, бытовых условий и других вопросов – в ходе мобилизации возникает много вопросов, и нужно исправить все ошибки и не допускать их впредь – по тем гражданам, кому, например, полагается отсрочка. Например, имеются в виду многодетные отцы, или люди, страдающие хроническими болезнями, или уже вышедшие из призывного возраста. Необходимо разбираться в каждом таком случае отдельно, а если допущена ошибка – повторю, её нужно исправить, вернуть домой тех, кто был призван без надлежащего на то основания.

НАДО РАЗБИРАТЬСЯ БЕЗ СУЕТЫ

- Есть и случаи, когда, например, врачей, высококлассных специалистов других профессий, причём с многолетним опытом, вместо службы там, где они действительно нужны, и на что они готовы, востребованы, – например, в госпиталях – зачисляют мотострелками. Зачем? А добровольцев, которые сами, без повестки пришли в военкоматы, а таких много, заворачивают обратно. Они якобы не имеют нужных военно-учётных специальностей. И так далее, находят и другие основания. Со всем этим – без суеты, спокойно, но быстро, детально, основательно – нужно разобраться.

ПРОКУРАТУРА ПРОКОНТРОЛИРУЕТ

- По моему поручению в призывные комиссии, которые возглавляют главы регионов, включены и прокуроры соответствующих уровней. Я прошу Генерального прокурора незамедлительно реагировать на каждый сигнал.

В ряде субъектов Федерации созданы рабочие группы при военкоматах, целью которых является оказание гражданам необходимой помощи.