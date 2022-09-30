В Кремле пройдет подписание договоров о присоединении к России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Кремле в пятницу пройдет подписание договоров о присоединении к России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей по итогам прошедших референдумов. Церемония запланирована на 15:00 по московскому времени, сайт KP.RU проведет прямую онлайн-трансляцию подписания договоров 30 сентября 2022.

Как рассказал журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, подписание соглашений пройдет в Георгиевском зале. В его рамках планируется большое выступление президента России Владимира Путина.

Прямая онлайн-трансляция подписания договоров о присоединении Донбасса к России

Присоединение к России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей по итогам референдумов поддержало абсолютное большинство жителей этих регионов. Так, в Донецкой народной республике за вхождение в состав РФ проголосовали 99,23% избирателей, а в ЛНР – 98,42%. Что касается Запорожской и Херсонской областей, то там результате оказались немного скромнее – 93,11% и 87,05% соответственно.

Договора о присоединении к России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей

В рамках подписания соглашений по итогам референдумов российский президент Владимир Путин проведет встречи с главами ДНР и ЛНР Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником, а также председателями военно-гражданских администраций Запорожской и Херсонской областей Евгением Балицким и Владимиром Сальдо. Кроме того, на церемонию приглашены депутаты Государственной думы и сенаторы Совета Федерации. Прямая онлайн-трансляция подписания договоров по итогам референдумов 30 сентября 2022 будет вестись в также эфире федеральных телеканалов.