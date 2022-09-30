«Настоящих мужчин не осталось»: Почему женщины отказываются от личной жизни и выбирают карьеру

Наташу не очень-то интересовали мальчики, а мальчиков не очень-то интересовала Наташа. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Наташа обожает фильм «Служебный роман». Тысячу раз его смотрела. Калугина, Новосельцев и та блондинка в жутких розочках - ну просто восторг.

Наташа чем-то похожа на Людмилу Прокофьевну - работяга-трудоголик, умница, каких поискать, серьезная и начитанная, с безукоризненной репутацией на работе - и знает, что такие истории любви, к сожалению, случаются только на экране по задумке режиссеров. Хотя, почему к сожалению? Со школьной скамьи Наташу - умницу и хорошистку, старосту класса и комсомолку-активистку - не очень-то интересовали мальчики, а мальчиков не очень-то интересовала Наташа. И такое положение дел устраивало обе стороны. Наташа выбирала подружек, учебники и музыкальную школу, а мальчишки-одноклассники - девчонок посимпатичнее. Ну и ладно! Свои внешние данные Наташа всю жизнь оценивала трезво. Что когда-то в юности, что в лучшие студенческие годы, что сейчас, в свои «за сорок». Девушкой с обложки она никогда не была: невысокого роста, волосы жидковаты, губки тонковаты, грудь невнятного размера. И одежду Наташа, как когда-то в молодости, так и сейчас - «в самом рассвете сил», предпочитает неброскую, разных оттенков серого. Чтобы все прикрыто, скромно, без привлекающих взгляды деталей.

Романы крутить - только время терять

Да и чьи взгляды привлекать? Живет Наташа одна, мужчины в гости к ней не ходят, и всю свою любовь она отдает своему рыжему коту, маленькому крестнику Матвею и работе, на которой готова проводить дни напролет. При этом Наташа старательно делает вид, что счастлива. Но замужние, обремененные детьми, подруги ей не верят. Хотя разговоров «о личном» давно не заводят. Натальин образ жизни и мысли настолько «не про мужчин», что спрашивать ее о планах на замужество или создание крепких отношений - да хоть каких-нибудь отношений - только время терять. В общем, классический синий чулок, кичащийся своим одиночеством как великим благом. Только с запросами. В каждом мужчине Наташа находит кучу недостатков, в воображении рисуя, как могла бы, например - в теории - завести красивый роман с красавцем, похожим на героя какой-нибудь повести о любви. А всякий «сброд» - не для нее. Ей, директору крупного отдела, выросшему из самого рядового сотрудника, ну неинтересно.

И откуда они такие берутся?

- Синие чулки, как правило, получаются из девочек со сбитыми жизненными ориентирами, - говорит семейный психолог Марина Демидова. - Когда юная леди забывает про «женские штучки» и полностью погружается в саморазвитие. А перегибы, как известно, чреваты. Чаще всего они случаются, когда родители вдалбливают девочке, что она должна быть самой лучшей и все всем рассчитывать только на себя. И особенно часто синие чулки вырастают у матерей-одиночек.

Но не их, как правило, чулки винят в своем беспросветном одиночестве. А, конечно же, мужчин. Дескать, измельчал сильный пол- посмотреть не на что, поговорить не о чем. Поэтому лучше жить одной, чем с раздражителем.

- Синий чулок, как и любая женщина, в мечтах готова связать свою жизнь с сильным мужчиной, - продолжает анализ женского чулочного психотипа психолог Демидова. - Но сама дама - синий чулок настолько самостоятельна и независима, что рядом с ней сильному мужчине делать нечего. Ему будет неинтересно. А других «персонажей» такие женщины и в грош не ставят, не желая мириться даже с крошечными недостатками. Хотя сами часто очень далеки от идеала. Кстати, прощение мужчине его маленьких недостатков для синего чулка - путь к обретению семейного счастья. А оно нужно всем, даже самым независимым и самостоятельным женщинам. Правда, они, как правило, всем своим видом показывают, как прекрасно им живется в одиночестве.

«Я - синий чулок и очень этим довольна. Я делю людей на интересных (таких же синих чулок, как и я) и неинтересных, а не на мужчин и женщин», «Я такая, и меня все достают, кучу советов дадут. Мнят себя красавицами - стилягами», «Я тоже такая. Заносчивых воображал осуждаю и буду осуждать. Вы ржачные, люди-клоуны», - можно прочитать на одном из женских форумов. Словно пишут не серые мышки, а воинствующие гарпии.

- На самом деле такой одинокий образ жизни, нацеленность на саморазвитие - это специфическая форма защиты не знающей мира девочки от мужчин, которые могут обидеть, - подытоживает психолог. - Считается, что мужчины боятся синих чулок. Это не так. Если такая женщина найдет достойного, заботливого и близкого по духу мужчину, то сможет из гадкого утенка превратиться в белого лебедя. Прямо как в «Служебном романе».

СПРАВКА «КП»

Кстати, а почему синий чулок? Термин появился в XVIII веке в Англии. Впервые так начали называть некоего Бенджамина Стиллингфлита - завсегдатая лондонских литературных салонов. Приходил он туда в синих шерстяных чулках синего цвета, в то время как остальные гости носили традиционные шелковые черные. Постепенно термин распространился на женщин, которые посещали салоны и клубы, предпочитая игре в карты и танцам интеллектуальные дискуссии, философские обсуждения и чтение стихов.