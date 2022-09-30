Внуки Олега Ефремова идут по стопам деда и учатся «управлять индустрией»

1977 год, Олег Ефремов с папой, Николаем Ивановичем, и сыном Мишей, который уже в 14 лет вел себя как прирожденный артист. Фото: Александр УСТИНОВ/РИА Новости

ДОЧЬ - КРИТИК, СЫН - АРТИСТ

Народный артист СССР, Герой Социалистического Труда, профессор, постановщик спектаклей, которые вошли в золотой фонд русской культуры - всех титулов и заслуг не перечесть. При этом, будучи представителем творческой элиты, широкому зрителю он запомнился в образах простого русского мужика - сентиментального таксиста («Три тополя на Плющихе») и тяготеющего к самодеятельному театру следователя («Берегись автомобиля»).

И все же даже такой выдающийся человек живет не только в своих ролях и режиссерских работах. Прежде всего его продолжение - это его потомки, дети и внуки. Их у Олега Николаевича немало. Двое детей, восемь внуков (есть и двухлетняя правнучка). Чем они занимаются?

Дочь, 65-летняя Анастасия Ефремова, - театральный критик по образованию, президент Благотворительного фонда Олега Ефремова. Сын - хорошо известный всем Михаил Ефремов, как и его отец, замечательный актер, но, увы, небезупречный человек. Напомним, сейчас 58-летний заслуженный артист РФ отбывает наказание в исправительной колонии в Белгородской области за ДТП со смертельным исходом.

ВЧЕРА - ДЕВУШКА, СЕГОДНЯ - СЕРГЕЙ

Теперь о внуках. «У меня сын и дочка, - рассказала нам Анастасия Ефремова. - Сын не имеет никакого отношения к театру. Дочка (Ольга Ефремова, 35 лет) - актриса. Когда-то она окончила Щукинское училище, работала в театре Вахтангова. Сейчас - в свободном полете».

Внучка Ефремова Ольга пошла по его стопам. Фото: Natalia Shakhanova/globallookpress.com

Старший сын Михаила Ефремова (от филолога Аси Воробьевой), 34-летний Никита Ефремов, - популярный артист, много снимается («Нулевой пациент», «Лето», «Оффлайн» и другие фильмы и сериалы), играет на сцене «Современника». По степени одаренности (особенно это видно в театральных работах) Никиту часто сравнивают с его великим дедом.

Никита продолжил династию и стал очень популярным. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Еще один сын Михаила, Николай Ефремов (31 год, от актрисы Евгении Добровольской), - тоже артист, но не такой популярный, как Никита. Он тоже снимается в кино, например, сыграл Николку Турбина в многосерийном фильме-драме режиссера Сергея Снежкина «Белая гвардия».

Анна Мария пытается понять, кто она, девушка или юноша. Фото: СОЦСЕТИ

Анна Мария - дочь Михаила Ефремова от актрисы Ксении Качалиной - самая экстравагантная внучка Олега Николаевича. «Она теперь не Анна Мария, а Сергей, насколько я слышала», - рассказала «КП» о своей племяннице Анастасия Ефремова. Действительно, 22-летняя девушка пишет посты в соцсетях то от женского, то от мужского лица, называя себя «гендерфлюидом с кучей комплексов». Говорит, что хочет создать семью с красивой женщиной, с которой усыновит ребенка. Трудно сказать, чем она занимается еще. По словам Анастасии, Анна Мария/Сергей училась в музыкальной и театральной школе Сергея Казарновского, после которой поступила на филологический факультет института русского языка им. Пушкина. Материально ее обеспечивал отец.

Вера изучает управление в креативных индустриях. Фото: СОЦСЕТИ

От пятой жены, звукорежиссера Софьи Кругликовой, у Михаила трое детей. Их старшая дочь, 17-летняя Вера, в этом году окончила школу и поступила в Высшую школу экономики на платный факультет «Управление в креативных индустриях» (что это такое, мало кто может объяснить).

Младшие дети Михаила - Надя (15 лет) и Борис (12) - еще учатся в школе.