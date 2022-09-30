Продолжаем отвечать на письма читателей о мобилизации. Фото: Мария ЛЕНЦ

Прямая линия «Комсомольской правды» с вашими вопросами помогает объяснить призванным по повесткам россиянам, особенности частичной мобилизации в России. На самые важные вопросы отвечает военный обозреватель KP.RU, полковник Виктор Баранец, проясняя ситуацию и сообщая самые свежие новости и факты. Публикуем новую порцию – с актуальной информацией на 30 сентября 2022 года.

ЧАСТИЧНАЯ МОБИЛИЗАЦИЯ В РОССИИ – СВЕЖИЕ НОВОСТИ НА 30 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА

? «Мужа сестры мобилизовали. За службу оплата пойдет только со второго месяца, а нынешний работодатель отказался его рассчитывать.

Как помочь таким семьям? Сама сестра не работает, месячный ребенок на руках, ипотека».

Мусатова Марина.

Марина, процедура тут отработанная. Мобилизованный должен принести на работу повестку и написать заявление с просьбой рассчитать его - так положено по Трудовому кодексу (не по собственному же желанию человек уходит):

«Призыв работника на военную службу является основанием увольнения по п. 1 ч. 1 ст. 83 ТК РФ. Основание к приказу об увольнении - повестка. В день увольнения с работником осуществляется полный расчет с выплатой выходного пособия в размере 2-недельного среднего заработка». Это выдержка из закона!

Несоблюдение этого закона - грубейшее нарушение, подпадающее уже под Уголовный кодекс.

В данном случае без заявления в суд с вашей стороны не обойтись, а военкомат со своей стороны обязан помочь женщине выбить из работодателя положенные мобилизованному деньги. Иначе военкома могут ждать серьезные неприятности. И последнее.

Что касается ипотеки - для мобилизованных ипотечников объявлены кредитные каникулы. Обязательные выплаты либо приостанавливаются вообще до возвращения домой, либо размер их уменьшается и растягивается по времени.

? «Здравствуйте! Я являюсь гражданином Узбекистана и хочу пойти служить в зону спецоперации. Как это сделать, учитывая что на территории России я нахожусь нелегально?».

Олег.

Уважаемый Олег!

Только за то, что вы находитесь тут нелегально, вам грозит очень серьезная ответственность - штраф, депортация, запрет на въезд. Так что чем быстрее вы обратитесь к помощи юристам, тем меньше негативных последствий вам грозит. Теперь о службе - Совет Федерации одобрил принятый Госдумой 20 сентября законопроект об упрощенном предоставлении гражданства иностранцам, которые идут служить с контрактом не меньше чем на 1 год. Так что решайте вопрос со своим легальным пребыванием, подписывайте контракт и через год мы скажем вам: «Добро пожаловать в Россию!».

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