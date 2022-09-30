Вопрос дня: А вы как распорядились своим ваучером? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Юрий Энтин, поэт:

- На углу Садового кольца и Комсомольского проспекта продавали мороженое. Я на два ваучера взял себе пару пломбиров в вафельных стаканчиках. Тогда еще гордо заявил супруге: «Государство подарило нам по мороженому». А сосед по даче сделал умнее - он скупил у всех знакомых ваучеры и поменял их на акции Газпрома.

Геннадий Онищенко, депутат Госдумы, главный санитарный врач России с 1996 по 2013 год:

- По разнарядке Чубайса я должен был получить две «Волги». У меня как раз два ваучера было - на себя и на жену. Но из этой авантюры ничего не вышло. Никаких машин, как и остальные жители страны, я не увидел. Сейчас ваучеры похоронены где-то в семейном архиве. Всплывут, наверное, лет через 20, когда их разбирать будут.

Сергей Урсуляк, режиссер:

- Да, как и все, распорядился им по-идиотски. Вложил ваучер в гостиницу «Минск», еще из своих добавил. А потом гостиницу снесли, чтобы построить на ее месте другую. Теперь я хожу мимо нового отеля, к которому не имею отношения, и думаю, что мог бы им частично владеть.

Андрей Борисенко, космонавт:

- Я свой ваучер обменял на акции ракетно-космического предприятия «Энергия», в котором работал. Раньше по ним даже дивиденды платили, но сейчас нет. Так что я - официальный акционер компании. Продать акции не думал, но другие работники, знаю, свои как-то реализовали.

Салават Щербаков, скульптор, народный художник России:

- Да ничего я с ним не сделал! Время не то было, страну штормило, приходилось выживать, и вот вообще не до ваучера… Лежит где-то дома. Сколько-то лет назад попадался на глаза, но где сейчас точно, даже и не вспомню.

Олег Матвейчев, депутат Госдумы:

- Я на ваучер купил акции какого-то ОАО «Московская недвижимость». Кинули меня, как и остальных. Никакой московской недвижимости у этой конторы не было. Как я понимаю, это была фирма-пылесос по скупке ваучеров, чтобы потом олигархи на них могли взять целые заводы. Акции ОАО где-то валяются до сих пор - как напоминание о собственной глупости.

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