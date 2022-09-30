Портал объясняем.рф ответил на главные вопросы, которые касаются частичной мобилизации Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Государственный портал «Объясняем.рф» дал официальные ответы на все главные вопросы по частичной мобилизации. Публикуем список самых животрепещущих и важных тем на сайте KP.RU.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ НА ГЛАВНЫЕ ВОПРОСЫ ПО ЧАСТИЧНОЙ МОБИЛИЗАЦИИ

? Мобилизация - это повод для приставов отложить твое дело?

Исполнительное производство в отношении военнослужащих будет приостановлено. Если против вас уже возбуждено исполнительное производство, вы можете написать заявление прямо на призывном пункте, и вопрос будет решен (строго на время службы). Для этого в военкоматах всех регионов страны будут находиться сотрудники службы судебных приставов.

? Пока идет частичная мобилизация, можно ли пойти служить не в войска, а в Росгвардию?

Да, можно, но только если вы не призываетесь в рамках частичной мобилизации в Вооруженные силы России.

? Существует ли список профессий или специальностей, кто имеет право получить отсрочку?

Единого - нет. Список специальностей, имеющих отсрочку от призыва, публикуется профильными ведомствами отдельно.

? Где будет моя трудовая книжка, пока я призван по частичной мобилизации? И что в ней будет написано?

Как только вы принесете в отдел кадров на работе повестку, в трудовую книжку будет внесена запись о том, что действие трудового договора приостановлено. И раз вас не увольняют, а лишь приостанавливают трудовой договор, трудовая книжка все это время будет у работодателя.

? Что будет с кредитами граждан, которые попали под частичную мобилизацию?

Банк России разослал специальные разъяснения по кредитным организациям. В них рекомендуется:

в течение срока призыва не начислять заемщикам неустойки;

не предъявлять требования о досрочном исполнении обязательств;

не требовать возврата просроченной задолженности;

приостанавливать взыскание по просроченной ипотеке и не выселять семьи мобилизованных заемщиков из квартир, по которым была просрочена ипотека;

разработать специальные программы реструктуризации кредитов (в том числе ипотеки), пока заемщик мобилизован.

Кроме того, группа сенаторов внесла законопроект о предоставлении льготного периода на оплату кредита для контрактников и тех, кто попал под частичную мобилизацию.

? Я восстановился в вузе и продолжаю обучение. Считается ли это получением образования впервые?

Да, считается. Если вы восстановились в вузе и продолжаете обучение, то это считается продолжением получения образования соответствующего уровня впервые.

? Вернут ли мобилизованным деньги за неиспользованные билеты?

Да, вернут. «Аэрофлот», «Победа», NordWind, «Россия» и «Азимут» уже гарантировали, что будут возвращать деньги. С S7, «ЮТэйр», «Уральскими авиалиниями» и другими об этом договаривается Минтранс.

О том, что они готовы возвращать деньги мобилизованным, заявили и РЖД.

Как вернуть: если билет был куплен до 21 сентября, нужно обратиться по месту его приобретения и предоставить документы, подтверждающие мобилизацию.

? Может ли повестка прийти по месту работы?

Да, например, в отдел кадров или в военно-учетный стол (если такой есть) вашего предприятия.

? Так можно ли выезжать за пределы региона проживания или за границу?

В условиях частичной мобилизации ограничений на перемещение граждан Российской Федерации не предусматривается.

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