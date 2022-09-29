«Сделала это первый раз в жизни, стало легче»: Собчак назвала способ пережить тяжелые времена

Ксения Собчак. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Ксения Собчак в соцсетях поделилась с подписчиками своими способами борьбы со стрессом. Журналистка отметила, что молитва помогает пережить тяжелые времена. Ксения призналась, что никогда раньше не молилась. Но теперь начала – и молитва принесла ей облегчение.

«Молитва. Звучит странно для меня, понимаю... Сегодня сделала это первый раз в жизни. Стало легче», - призналась Собчак.

Телеведущая также перечислила и другие свои проверенные приемы борьбы с тревожным состоянием. По ее словам, справиться со стрессом ей помогает просмотр телесериалов «с чужими масштабными проблемами». Еще один способ расслабиться – это объятия близких людей и разговоры о любви и нежности. Также Кения занимается йогой, которая является отличным способом привести в порядок душу и тело. Особенно ей помогают дыхательные практики. Кроме того, телеведущая старается окружить себя предметами искусства и красивыми вещами.

«Картины, красивая одежда, музыка, цветы - все‚ что дарит радость», - рассказала Собчак.

Весной телеведущая поделилась с подписчиками своими способами сохранить сбережения, когда мировую экономику продолжает лихорадить. Ксения считает недвижимость лучшим способом спасти заработанные деньги от инфляции.

«У меня примерно 30 процентов от общего портфеля сейчас будет инвестировано в недвижимость, потому что я считаю, что во время инфляции это, наверное, не очень ликвидная история, но зато она позволяет сохранить какую-то часть капитала», - сообщила Собчак.

Недавно Собчак стала обладательницей роскошной заграничной недвижимости. Одно из ее последних приобретений - квартира в Дубае, которую она купила за 60 миллионов рублей. Апартаменты Собчак занимают площадь в 120 квадратных метров и находятся в жилом комплексе St. Regis Residences. Внутри есть две спальни, из комнат отрывается вид на небоскреб Бурдж-Халифа. Квартиру Ксения приобрела еще весной.