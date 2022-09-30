Ольга Бузова на своей страничке и в объективе очевидца. Фото: из соцсетей

Как ни запрещай экстремистские соцсети с картинками, а фильтры да маски уже не искоренить - привыкли блогеры быть красивыми. Хоп - и в дамки всего парой кликов, даже краситься не надо: умные технологии всё сделают за вас. Одна беда: фильтры то и дело слетают, а обыватели норовят сделать честные фото грешащих фотошопом звезд.

КСЕНИЯ СОБЧАК

Ксения Собчак. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Казалось бы, уж кто-кто, а Собчак давно свыклась с собственной внешностью и громче всех шутит на лошадиные темы. Но, как ни крути, Ксюша тоже девочка и тоже хочет хлопать ресницами да сиять румянцем. Именно такой фильтр телеведущая выбрала на отдыхе, чтобы не заморачиваться с макияжем. Кто ж знал, что хитрый механизм ломается, стоит по лицу провести рукой. Так слетели и фальшивые реснички, и идеальный тон, обнажив неровности да пигментные пятна. Век живи - век учись!

ГОАР АВЕТИСЯН

Гоар Аветисян. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Как похудела Гоар Аветисян - с помощью силы воли или хирургического скальпеля? С запуском марафона стройности от звездной визажистки этот вопрос не дает покоя обывателям. Впрочем, у скептиков ответ готов: никак и точка. Мол, чудеса преображения со 135 до 69 килограммов - по большей части, фотошоп. Иначе как объяснить, что тонкая и звонкая на фото Гоар предательски "расплывается" на видеосъемке, увеличиваясь в два раза? "Не стыдно быть толстой. Стыдно за деньги учить других стройности, если сама не похудела", - взывают к совести Аветисян в соцсетях.

ОЛЬГА БУЗОВА

В 36 выглядеть на 20, вопреки недосыпу, перелётам, любви к колбасе и, как говорят злые языки, коньяку - легко! У Ольги Бузовой для этой магии есть целый арсенал фильтров, избавляющих от следов усталости и второго подбородка. Точеные скулы, тонкий носик, чувственные пухлые губы, макияж и укладка: именно такой мы привыкли видеть звезду "Дома-2" на ее страничке. И как же жаль, что этот дивный мир рушится легким щелчком камеры надоедливых зевак.

ЛАРИСА ДОЛИНА

Лариса Долина. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

"Лариса Александровна, и вы туда же", - ругают певицу за кукольное личико как из музея восковых фигур. Мол, чудес не бывает: 67 лет - уже далеко не 30. К тому же, для своего возраста Долина и без фильтров выглядит прекрасно: похудела, подтянулась, сменила тяжеловесные наряды на летящие и рваные хипстерские одежки. А фотошоп вместе с морщинками начисто стер её индивидуальность: на отретушированных снимках Долина похожа одновременно и на Полину Гагарину, и на Наташу Королёву, и на весь шоу-бизнес сразу.

ВИКТОРИЯ БОНЯ

Виктория Боня. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Светская львица даже в горах, куда отправилась покорять восьмитысячник, всегда на высоте: идеальный тон и загар кожи, блеск на губах, стильная экипировка. И это в экстремальных условиях снега и льда, мороза, ветра, схода лавин... Лишь однажды дрогнувшей рукой Виктория все-таки не включила фильтр и показала народу, как выглядит на самом деле с отеками и бессонницей. Красота блогерши без глянцевого блеска чуть померкла, но надо признать, никуда не исчезла.

КУРБАН ОМАРОВ

Курбан Омаров. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Да-да, знаменитые нарциссы грешат фейстюном ничуть не меньше, чем их подруги по блогосфере. И самый известный, пожалуй, "греховодник" - бывший муж Ксении Бородиной Курбан Омаров. За внешностью блогер следит неустанно: качается, пересаживает волосы, отбеливает зубы. А все равно чего-то не хватает. Может, другого лица? Ведь на снимках с фильтрами и без - словно два разных человека...