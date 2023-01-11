Елена Проклова сломала ногу на гастролях в Крыму, когда заменяла актрису, отказавшуюся ехать на полуостров

Мы позвонили любимой актрисе на следующий день после операции и услышали знакомый, не унывающий голос Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Ровно год назад Елена Проклова попала в больницу с инсультом. Январь явно не её месяц. Вот и в этом году 69-летняя актриса 2 января сломала ногу на гастролях в Крыму. На первой же репетиции подвернула ногу, превозмогая боль вечером сыграла спектакль. И только потом на рентгене врачи определили сложный перелом. Актрисе наложили гипс и она... продолжила гастроли. Со сломанной ногой выезжала на коляске на сцену, считая профессиональным долгом в первую очередь думать о зрителях и о своих партнерах. И потом уже - о себе.

Уже в Москве в Боткинской больнице Прокловой сделали операцию — в поврежденную ногу вставили пластину. Врачи пообещали, что скоро она снова будет в строю.

Мы позвонили любимой актрисе на следующий день после операции и услышали знакомый, не унывающий голос. Проклова удивительный оптимист.

- Вообще-то на новогодние праздники я запланировала отдых в Сочи. Пообещала себе: с 27 декабря по 14 января отдыхаю… Но 1 января срочно выехала из Сочи в Крым играть спектакль, - рассказала KP.RU Елена Проклова. - Позвонили мои друзья, мой знакомый продюсер: «Лена, выручай! Нужно вводиться в спектакль «Розыгрыш»». Оказалось, актриса, которая играет в этом спектакле, в последний момент отказалась ехать в Крым. Испугалась нынешней неспокойно ситуации. Вся группа были в шоке. Продюсер срочно искал замену. Попросил меня, хотя это не мой спектакль. Я никого не осуждаю (Проклова не стала называть имени довольно известной актрисы, которую так напугал Крым – Ред.), в актерском мире всякое бывает. Просто я представила ситуацию, когда гастроли запланированы заранее. Билеты проданы. Зрители собрались в театр. И вдруг им сообщают: артисты из Москвы к вам не приедут. Это всегда очень неприятно, когда перед спектаклем актер выбывает из строя. Я согласилась выручить друзей.

У меня были сутки, чтобы выучить роль. Там довольно большие монологи. Текст учила в дороге.

2 января была единственная репетиция. Во время этой репетиции я и подвернула ногу. И даже отыграла вечером спектакль, стоя на каблуках. Не знала, что у меня перелом ступни (пятой плюсневой кости). На следующий день мне наложили гипс, дали костыли... Играла на сцене, сидя в коляске. В течение 5 дней мы ездили по Крыму со спектаклем.

- Как зрители в Крыму вас встречали?

- Встречали бурными аплодисментами. Им рассказали, что со мной случилось. Были очень благодарны, что даже в такой ситуации не отменили спектакль. И пьеса очень духоподъемная, поддерживающая людей. Она укрепляет жизненные устои.

- Как так в Крыму обстановка в целом?

- Более напряженная, чем в Москве или в Сочи. Поэтому так важно было крымчан поддержать.

- Не было страшно? Все-таки линия соприкосновения относительно близко…

- Мне не было страшно, я из семьи военного. Для меня существует понятие дисциплина. Как говорят, актер не выходит на сцену только в одном случае – если он умер.

- Операцию на ноге делали уже в Москве?

- Да, вчера (9 января) мне сделали операцию, наложили пластины, собрали косточки.

- Когда выпишут из Боткинской больницы?

- Умоляю врачей отпустить меня завтра. Вы же знаете мой нетерпеливый характер. Для меня лежать без дела на больничной койке убийственно. Но и врачей понять можно – они перестраховываются. Сказали: месяц буду ходить в гипсе. Придется работать пока так. Скоро начнутся репетиции нового спектакля, буду репетировать, сидя в коляске. В феврале планирую играть свой репертуар. Что делать: буду играть маму Родиона Раскольникова, опираясь на трость…

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