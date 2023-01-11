Что случилось с Никитой Михалковым: свежие новости о состоянии здоровья режиссера на 11 января 2023 года

Никита Михалков. Фото Асхат Бардынов

Никита Михалков шестой день остается в реанимации. Режиссер по-прежнему в тяжелом состоянии. А сутки назад ему стало хуже. Площадь поражения легких увеличилась, у него чуть не случился инфаркт. Последние новости о состоянии здоровья Никиты Сергеевича не вселяют оптимизма.

Свежие новости о состоянии здоровья Никиты Михалкова на 11 января 2023 года

Никита Михалков находится в реанимации 52-й больницы. У именитого пациента возник ряд осложнений, в том числе возникли проблемы с сердцем. Врачи несколько дней борются за жизнь Никиты Сергеевича.

У 77-летнего режиссера серьезное поражение легких. Ему диагностировали коронавирус и идиопатическую пневмонию. Последняя компьютерная томография, проведенная режиссеру, показала неутешительные результаты. В легких наблюдается увеличение числа пораженных участков.

"У Михалкова мерцательная аритмия. Без должной помощи у него мог развиться инфаркт, но этого удалось избежать. После компьютерной томографии легких у Никиты Сергеевича обнаружили рост пораженных участков. По сравнению с предыдущими результатами состояние ухудшилось. Врачи поставили диагноз - идиопатическая пневмония", - отмечали осведомленные источники.

Никита Михалков вышел на связь из реанимации

Ложкой меда в этой бочке дегтя стала весточка от Никиты Михалкова. Каким-то невообразимым образом мэтр из реанимации, где запрещены средства связи, сумел оставить послание поклонникам в блоге. Ну, или это сделали его помощники.

Как бы то ни было россияне возликовали. Режиссер раскрыл правду о своем состоянии, нарушив многодневное молчание.

Михалков заверил, что многие страшные подробности его болезни на самом деле являются выдумкой. При этом он подтвердил, что проходит лечение в больнице. "Продолжаю проходить обследования и получать необходимое лечение. Остаюсь в больнице... Теперь я знаю точно, чем отличается популярность от настоящей любви! Спасибо вам", - обратился Никита Сергеевич к публике.

Владимир Путин следит за новостями о состоянии Никиты Михалкова

За Никиту Михалкова сейчас переживают не только родные, коллеги, поклонники. Так, Дмитрий Песков признался, что и президент страны Владимир Путин следит за новостями о режиссере.

"Какая может быть реакция? Только одна. Естественно, президент регулярно получает информацию о состоянии его здоровья, сопереживает и желает скорейшего выздоровления, как и мы все", - признался Песков.

Последние новости о состоянии здоровья Никиты Михалкова прокомментировал врач

Последние новости о состоянии здоровья Никиты Михалкова прокомментировал известный пульмонолог Клинического центра Сеченовского университета, врач высшей категории Александр Пальман. "Подавляющее большинство пневмоний - бактериальные. Сейчас у нас классическая зимняя ситуация: человек заболел, несколько дней высокой температуры, потом она упала до чуть выше 37 градусов, проходит пара недель - и тут начинается второй всплеск высокой температуры. Это пневмония", - рассказал эксперт.

Он назвал возможные причины попадания Михалкова в реанимацию. "Естественно, люди старших возрастов относятся к группам риска именно, поэтому пациенты старше 60 имеют выше риски тяжелого течения, а значит, им лучше проводить не только противовирусную, но и противопневмококковую вакцинацию", - цитирует его сайт mk.ru.