В США призвали распустить полицию

Призыв борцы за равноправие темнокожих американцев приурочили к Дню уважения к сотрудникам правопорядка в США. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сторонники движения Black Lives Matter («Жизни черных важны») опубликовали в соцсетях призыв распустить полицию во всех Штатах . Всех правоохранителей активисты BLM записали в убийцы и заявили о неуважении к ним.

- Мы не относимся с уважением к убийцам. Распустить всех полицейских. К черту полицию, – появилась запись на странице движения.

Свой призыв борцы за равноправие темнокожих американцев приурочили к Дню уважения к сотрудникам правопорядка, который традиционно отмечается в Соединенных Штатах 9 января.

Общественное движение Black Lives Matter (BLM) появилось в США в 2013 году, однако основное внимание к себе сторонники борьбы с расизмом и полицейским насилием привлекли в 2020 году после смерти во время задержания темнокожего рецидивиста и наркомана Джорджа Флойда, из которого буквально сделали икону BLM.

Используя протесты в качестве повода, активисты движения устроили массовые беспорядки, которые вышли за пределы страны. Формально сторонники BLM требовали равноправия для темнокожих, фактически же – под шумок грабили магазины и устраивали травлю несогласных. Одним из последствий протестов BLM в 2020 году стали массовые увольнения и сокращения полицейских практически на всей территории США.