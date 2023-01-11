Мемуары принца Гарри побили рекорды продаж

Только за первый день было реализовано порядка 400 тысяч бумажных и цифровых копий автобиографии. Фото: REUTERS

Автобиографическая книга принца Гарри «Запасной» побила рекорды продаж вскоре после того, как появилась на книжных полках магазинов. Только за первый день было реализовано порядка 400 тысяч бумажных и цифровых копий автобиографии, что является абсолютным рекордом для произведения в жанре нон-фикшн.

Лучше чем откровения принца продавались лишь книги о Гарри Поттере, но они в категорию мемуаристики не попадают.

По оценкам экспертов, шумный успех книги связан с тем, что британская королевская семья не привыкла выносить сор из дворца, и, пожалуй, единственной, кто это делал до Гарри, была его мать – принцесса Диана, которая тоже не ужилась в семействе Виндзоров.

Критики уже успели прочесть «Запасного» и дать ему определение «очень странной книги»: в своей автобиографии принц выносит на общее рассмотрение достаточно интимные детали своей жизни – как потерял девственность, как отморозил мужское достоинство, как употреблял наркотики и многое другое, пишет The Guardian.

Так или иначе, но от желающих прикоснуться к сокровенным тайнам королевской семьи на страте продаж книги не было отбоя. Вряд ли откровения беглого принца пошатнут британский трон, но вот его отношения с отцом, королем Карлом III, и старшим братом Уильямом, наследником престола, можно считать окончательно испорченными.

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