Власти США нашли в горах штата Юта странные антенны

Одна из антенн обнаружена на горном склоне на высоте более 2 тысяч метров.

Власти американского штата Юта сообщили об обнаружении очередной непонятной антенны, расположенной на общественных землях, пишет Vice. Для того, чтобы убрать и эту конструкцию, специальным работникам пришлось подняться в горы. Уже найдено и демонтировано более десяти антенн непонятного предназначения.

Как правило, устройства расположены в горах, подальше от любопытных глаз и обнаруживаются совершенно случайно. Одна из антенн располагалась на горном склоне на высоте более 2 тысяч метров, почти на вершине горы Маунт-Вайр.

Все антенны выполнены однотипно и состоят из аккумуляторного блока с подключенной к нему солнечной панелью и передатчика, работающего в частотном диапазоне 900-930 мегагерц.

Основных версий происхождения антенн две: обеспечение работы таинственной Wi-Fi сети, которую использует непонятно кто и неясно для каких целей, и добыча криптовалюты Helium.

Впрочем, ни одна из гипотез не объясняет таинственного появления устройств в самых неожиданных местах, а также того факта, что никто ничего не знает ни о самих передатчиках, ни об их владельцах.