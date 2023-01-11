Вспышка COVID-19 привела к очередям в похоронные бюро и крематории Китая

Работа морга в одном из районов Шанхая на фоне вспышки коронавирусной инфекции. Фото: REUTERS

Американские СМИ продолжают разгонять тему проблем с коронавирусом в Китае: телеканал CNN опубликовал спутниковые снимки, сделанные компанией Maxar Technologies, на которых якобы запечатлены очереди в похоронные бюро на окраинах Пекина и других крупных китайских городов.

По утверждению CNN, у них есть интервью с гражданами Китая, которые подтверждают, что в данный момент похоронить своих умерших близких в Поднебесной можно лишь после длительного ожидания, которое занимает от нескольких дней до недели. Ситуация связана с большим количеством смертей от коронавируса, но власти Китая официально проблему не признают.

Всплеск заболеваемости COVID-19 произошел в Китае после отказа властей от политики «нулевой терпимости» к коронавирусу и отменили ряд карантинных ограничений после того, как в нескольких городах страны вспыхнули протесты.

В рамках новых требований путешественникам, прибывающим на территорию Китая, больше не нужно будет длительное время находиться на карантине, но предоставить отрицательные тесты на CJOVID-19 или справку о недавно перенесенном заболевании придется.