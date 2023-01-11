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Политика11 января 2023 7:05

Вологодский депутат Денис Долженко исключен из сторонников «Единой России»

Фракции партии в Заксобрании региона рекомендовано также исключить его из своего состава
Павел ЧЕРНЫШОВ

Решение в отношении Дениса Долженко вынес Президиум Генсовета «Единой России» в связи с тем, что депутат «совершил дискредитирующие партию действия». Фракции «Единой России» в Вологодском Заксобрании также рекомендовано принять решение об освобождении Дениса Долженко от должности заместителя председателя постоянного комитета по экономической политике и собственности.

Отметим, ранее секретарь Генсовета Андрей Турчак осудил представителей депутатского корпуса «Единой России», которые в новогодние дни «проявили себя неадекватно» и спровоцировали ряд резонансных ситуаций.

«Можно много чем увлекаться по жизни - бегать, нырять, кататься на горных лыжах... Но всему есть время и место», - пояснил секретарь Генсовета.

Напомним, депутат вологодского Заксобрания Денис Долженко выложил фото с утренней пробежки во время отдыха в Дубае и написал, что на лыжах катается не очень хорошо, «а бегать в такой мороз не очень комфортно», поэтому он «прислушался к рекомендациям синоптиков, утеплился».

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