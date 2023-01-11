Россияне назвали Владимира Путина политиком года

Владимир Владимирович Путин стал политиком номер один. Фото: REUTERS

Каждый год ВЦИОМ выясняет у россиян, кого они считают главным политиком, спортсменом и писателем. Традиционный опрос проводится уже 17 лет. И вот какие результаты в этот раз.

ПОЛИТИКИ

Владимир Владимирович Путин стал политиком номер один. Довольно ожидаемо, если вспомнить, что россияне всегда называют его чаще остальных. Президент оказывался на первом месте каждый раз, начиная с 2006 года, когда ВЦИОМ вообще стал проводить такой опрос.

За год политическая заметность Путина ощутимо подросла.

В 2022 году 55% россиян назвали главу страны политиком года.

В 2021 38% сделали такой же выбор.

На втором месте с большим отрывом идет премьер Михаил Мишустин. Его политиком года назвали 21% граждан (год назад было 13%).

На третьем месте с 13% глава МИД Сергей Лавров.

Министр обороны Сергей Шойгу на четвертом месте в рейтинге. Его политиком года считают 10% граждан.

Командующий спецоперацией Сергей Суровикин в рейтинг попал впервые. 9-е место и 2% голосов.

Люди могли выбрать до трех разных политиков.

СПОРТСМЕНЫ

1 место – фигуристка Камила Валиева, 7%.

2 место – лыжник Александр Большунов, 5%.

3 место – хоккеист Александр Овечкин, 4%.

Призеры олимпийских игр Щербакова и Трусова на 4-5 местах с 2% голосов.

«Вероятность попадания в народный рейтинг зависит от достижений спортсменов на крупнейших соревнованиях. Пять раз (2006-2007 гг., 2012-2014 гг.) его возглавлял один из самых титулованных фигуристов России Евгений Плющенко. В 2018 году — олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова (11%). Двумя годами позже — чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов (2020 г. — 10%)», - заметили аналитики ВЦИОМ.

ПИСАТЕЛИ

1 место – Захар Прилепин, 4%.

2 место – Александр Пушкин, 2%.

3 место – Виктор Пелевин, 2%.

Дольше всех рейтинг возглавляла Дарья Донцова, она оставалась писательницей год с 2006 по 2018!