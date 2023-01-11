Жители отказываются уезжать вглубь Украины: Что происходит сейчас в Соледаре

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

В украинских пабликах после сообщений о блокировании российскими войсками Соледара – ошарашенная тишина. Чувствуется, что, уверовав в рассказы киевского пиарщика Арестовича, большинство в потерю города верить отказывается. Однако косвенные подтверждения неудач ВСУ можно найти в группах Артемовска (украинцы называют его Бахмутом) и Соледара: в последнее время здесь в разы выросло количество просьб помочь найти военнослужащих. Большинство пропавших служили в 46 бригаде ВСУ, позиции которой находились в Соледаре.

«Внимание всем неравнодушным!!! Прошу сообщить, кто хоть что-то знает о бойце 46 отдельной десантно-штурмовой бригады 2 батальона 5 роты Старченко Владислав Иванович 1989 г.н. Последний раз был на связи 19 декабря 2022 в районе Бахмута», - таких обращений стало очень много.

А еще на форумах Артемовска стало намного больше объявлений о пассажирских и грузовых перевозках. Жителям предлагают за сходную цену отправиться уехать на микроавтобусе в Варшаву, Берлин, Брюссель, Цюрих – в общем куда угодно. Есть и бесплатная эвакуация в Днепропетровск, Киев и другие города. Людям предлагают теплые приюты, куда можно заселиться даже с домашними питомцами.

Примечательно, что спроса на эвакуацию нет. Журналисты из Артемовска переговорили с администрацией города и волонтерскими центрами и выяснили, что желающих уехать вглубь Украины ни в Соледаре, ни в Артемовске нет. При этом точно известно, что в Соледаре, где идут бои, осталось много гражданских.

- Впустую мы больше не катаемся, — сказал руководитель одного из волонтерских центров. — Сколько раз бывало, приезжаешь, пытаешься людей уговорить, а тебя посылают. Типа: я здесь родился, жил и умру.

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