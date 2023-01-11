Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье11 января 2023 12:10

Назван способ замедлить старение: Это простая привычка, которая ничего вам не стоит

Доктор Павлова посоветовала пить воду, чтобы похудеть
Оксана НАРАЛЕНКОВА
Доктор Павлова посоветовала пить воду, чтобы похудеть

Доктор Павлова посоветовала пить воду, чтобы похудеть

Фото: Shutterstock

Часто врачи вам говорят: мало пьете воды, пейте больше (правда, цифры, сколько именно, называют разные). Положа руку на сердце, немного найдется любителей просто хлестать чистую воду. А зря: новое исследование наконец-то показало, насколько именно вода нужна нашему организму. Люди, которые каждый день пьют воду в достаточном количестве, медленнее стареют, дольше живут и реже страдают хроническими болезнями сердца и легких. Ученые наблюдали за 11 тысячами людей в течение 30 лет. Самые стойкие любители воды перешли 90-летний порог, причем в исследование включили и людей с проблемным здоровьем, например, с ожирением и даже курильщиков.

Добровольцы, пошедшие навстречу науке, все 30 лет регулярно измеряли кровяное давление, уровень холестерина и сахара в крови, что детально показало, как работают сердце, легкие, почки и иммунная система, как происходит обмен веществ, есть ли процессы воспаления.

Оказалось, что у людей с уровнем натрия (солей) в сыворотке крови выше 142 миллиэквивалентами на литр (при норме от 135 до 146) на 10–15 % повышались шансы состариться раньше времени, по сравнению с теми, у кого эти показатели в пределах 137–142 мЭкв/л. А вот уровень натрия выше 144 мЭкв/л повышает риск раннего старения на 50%, а преждевременной смерти - на 21%. Получается, если пьешь воды достаточно, то есть шансы «уйти» от инфаркта, инсульта, болезней артерий и легких, а также диабета и старческого слабоумия. А ведь около половины людей во всем мире не соблюдают водные рекомендации.

СКОЛЬКО НУЖНО ПИТЬ ВОДЫ В ДЕНЬ

Суточная норма индивидуальна и рассчитывается так, от 30 до 50 миллилитров на килограмм, то есть около 2,5 литров при весе в 70 кг. Озвученная норма по ВОЗ - 1,5 - 3 литра в сутки. При этом почти половину всей необходимой воды человек получает из чая, компота, борщей и других жидкостей в рационе. Остальное же важно «добрать» обычной водой.

- Как говорят, что без кислорода не бывает огня, так и без воды жир не уходит из организма. С водой из организма выводятся токсины, улучшается метаболизм, а еще, регулярно употребляя воду, мы перебиваем постоянное желание есть, - говорит врач – эндокринолог, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ, автор канала «Доктор Павлова» и книги «Обман веществ» Зухра Павлова. - Очень часто люди путают желание пить и желание есть. Поэтому, выпили стакан воды – вроде как, и есть перестало хотеться. Кроме того, вода прекрасно нормализует кровоснабжение мозга и помогает профилактике разных неприятных состояний, в том числе и эмоционального свойства.

Красота и здоровьеКАРТИНА ДНЯ