Назван способ замедлить старение: Это простая привычка, которая ничего вам не стоит

Доктор Павлова посоветовала пить воду, чтобы похудеть Фото: Shutterstock

Часто врачи вам говорят: мало пьете воды, пейте больше (правда, цифры, сколько именно, называют разные). Положа руку на сердце, немного найдется любителей просто хлестать чистую воду. А зря: новое исследование наконец-то показало, насколько именно вода нужна нашему организму. Люди, которые каждый день пьют воду в достаточном количестве, медленнее стареют, дольше живут и реже страдают хроническими болезнями сердца и легких. Ученые наблюдали за 11 тысячами людей в течение 30 лет. Самые стойкие любители воды перешли 90-летний порог, причем в исследование включили и людей с проблемным здоровьем, например, с ожирением и даже курильщиков.

Добровольцы, пошедшие навстречу науке, все 30 лет регулярно измеряли кровяное давление, уровень холестерина и сахара в крови, что детально показало, как работают сердце, легкие, почки и иммунная система, как происходит обмен веществ, есть ли процессы воспаления.

Оказалось, что у людей с уровнем натрия (солей) в сыворотке крови выше 142 миллиэквивалентами на литр (при норме от 135 до 146) на 10–15 % повышались шансы состариться раньше времени, по сравнению с теми, у кого эти показатели в пределах 137–142 мЭкв/л. А вот уровень натрия выше 144 мЭкв/л повышает риск раннего старения на 50%, а преждевременной смерти - на 21%. Получается, если пьешь воды достаточно, то есть шансы «уйти» от инфаркта, инсульта, болезней артерий и легких, а также диабета и старческого слабоумия. А ведь около половины людей во всем мире не соблюдают водные рекомендации.

СКОЛЬКО НУЖНО ПИТЬ ВОДЫ В ДЕНЬ

Суточная норма индивидуальна и рассчитывается так, от 30 до 50 миллилитров на килограмм, то есть около 2,5 литров при весе в 70 кг. Озвученная норма по ВОЗ - 1,5 - 3 литра в сутки. При этом почти половину всей необходимой воды человек получает из чая, компота, борщей и других жидкостей в рационе. Остальное же важно «добрать» обычной водой.

- Как говорят, что без кислорода не бывает огня, так и без воды жир не уходит из организма. С водой из организма выводятся токсины, улучшается метаболизм, а еще, регулярно употребляя воду, мы перебиваем постоянное желание есть, - говорит врач – эндокринолог, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ, автор канала «Доктор Павлова» и книги «Обман веществ» Зухра Павлова. - Очень часто люди путают желание пить и желание есть. Поэтому, выпили стакан воды – вроде как, и есть перестало хотеться. Кроме того, вода прекрасно нормализует кровоснабжение мозга и помогает профилактике разных неприятных состояний, в том числе и эмоционального свойства.