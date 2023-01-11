Оно не тонет: Раскрыт неприглядный симптом опасных болезней

Американские ученые назвали нетонущие фекалии признаком болезней Фото: Shutterstock

Это открытие всплыло случайно: во время экспериментов с мышами, которые с рождения живут в стерильных условиях, ученые американской клиники Мэйо в штате Миннесота (одного из крупнейших частных медицинских и исследовательских центров в мире) заметили, что ни у одной из этих особей какашки не тонут. Никогда. Вообще. И решили проверить других, нестерильных мышей. А потом и до людей добрались…

Подробный отчёт об этом неаппетитном эксперименте опубликован в журнале Scientific Reports. Главное: если все фекалии стерильных мышей тонули сразу же, то у нестерильных мышей во время той части эксперимента, которая красиво называется «флотацией», шла на дно почти половина. Какашки не только топили, но и взвешивали. Выяснилось, что их вес различен, и зависит в том числе от содержания газа. А это, в свою очередь, зависит от видов бактерий, обитающих в кишечнике.

Человечьи фекалии, которыми занялись неутомимые исследователи на последнем этапе, показали те же результаты (с учетом того, конечно, что абсолютно стерильные люди в исследовании не участвовали). Оказывается, раньше наука считала, что вес фекалий связан только с количеством жира, а его избыток указывает на нарушения процессов пищеварения и всасывания.

«Помните у доктора Хауса была пациента-веганка, муж которой тоже стал веганом, — комментирует результаты исследования известный научный блогер и доктор биологических наук Анча Баранова. — Но иногда ей изменял. Не в плане любовном, а в плане котлетно-мясоедном. И жена вместе с доктором Хаусом его вычислили, потому что у него какашки перестали тонуть. Доктор Хаус сказал, что из-за животного жира. Но это не совсем так. Какашки могут вдруг начать плавать в случае быстрого размножения газообразующей микробиоты во главе с Bacteroidetes ovatum».

У здоровых и взрослых людей основная масса газов — это кислород, азот и углекислый газ. Других кишечных газов, которые производят внутренние бактерии и микробы — метана, сульфида водорода и аммиака, — у них, как правило, намного меньше.

Поэтому почти 85% фекалий здоровых людей тонут в воде, остальные нет, говорится в исследовании. Эти нетонущие какашки принадлежат, по мнению экспериментаторов и Анчи Барановой, особенно здоровым людям (если они, конечно, не являются веганами, поскольку вегантство стимулирует газообразование). Они мегаздоровые, потому что легко переносят резвящихся внутри колонизаторов Bacteroidetes ovatum. А вот если человек не менял рацион, продолжая питаться в том числе мясной пищей, и его фекалии вдруг стали непотопляемыми — то в кишечнике, весьма вероятно, начался или начинается некий воспалительный процесс.

«Полученные результаты могут иметь значение для улучшения нашего понимания биотрансформации пищевых микробов и кишечных микробных регуляторов фекального флотирования в здоровом и больном организмах человека», - пишут исследователи, не скрывая своего желания продолжить эксперименты с экскрементами. Благо штат Миннесота платит, и материала в избытке.