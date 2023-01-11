Минобороны России сделало важное заявление по Соледару

Минобороны России сообщило об освобождении села Подгородное и окружении Соледара Фото: REUTERS

Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков на прошедшем брифинге рассказал о потерях ВСУ за прошедшие сутки: на Купянском направлении уничтожено свыше 30 украинских военнослужащих, на Красно-Лиманском до 90, на Южно-Донецком до 25, на Донецком направлении в ходе успешных наступательных действий российскими войсками уничтожено до 80 военнослужащих ВСУ, освобожден населенный пункт Подгородное Донецкой народной республики, подразделениями ВДВ блокированы районы Соледара с северной и южной частей города.

Генерал-лейтенант отметил, что сейчас ВКС России наносят удары по опорным пунктам противника, а штурмовые отряды ведут бой в городе. Они постепенно зачищают город от остатков ВСУ.

По некоторым данным под землей в городе могут прятаться до 1000 солдат и офицеров ВСУ. Они уже начали сдаваться в плен. Сопротивление оказывают отряды наемников, которых в плен никто брать не желает. Среди них много поляков, которые ругаются между собой и требуют помощи уже по открытой связи. Это признак того, что дела у них совсем плохи, а вот на помощь к ним уже никто не придет.

В это время ударами авиации, ракетных войск и артиллерии в районе города Артемовск Донецкой народной республики ликвидированы: 4 диверсионных группы ВСУ, командно-наблюдательный пункт батальона 57-й мотопехотной бригады, поражены 74 артиллерийских подразделения ВСУ, десятки танков, бронемашин, пикапов в 113-ти районах.

По данным Минобороны в ходе контрбатарейной борьбы за сутки на огневых позициях также сожжены: станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 и AN/TPQ-36, украинская пусковая установка РСЗО «Ураган» в районе населенного пункта Котовка Харьковской области, артсистема М777 производства США, две украинские САУ 2С7 «Пион», гаубица Д-20, две гаубицы Д-30 САУ 2С1 «Гвоздика», что вели обстрелы населенных пунктов Донецкой Народной Республики.

Конашенков отметил вклад асов истребительной авиацией ВКС России, что сбили Су-27 воздушных сил Украины, а также бойцов противовоздушной обороны перехвативших два беспилотника и пять реактивных снарядов систем залпового огня «HIMARS» и «Ольха», а также противорадиолокационную ракету «HARM».

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

371 - самолет.

200 - вертолетов.

2868 - беспилотных летательных аппаратов.

400 - зенитных ракетных комплексов.

7473 - танка и других боевых бронированных машин.

976 - боевых машин РСЗО.

3809 - орудий полевой артиллерии и минометов.

8006 - единиц специальной военной автомобильной техники.