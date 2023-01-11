Звезды оконфузились на «Золотом глобусе 2023»: мужчины в юбках, Сальма Хайек с шарами-имплантами, Селена Гомес в образе Винни-Пуха

34-летняя Рианна пришла в платье Schiaparelli Фото: REUTERS

В Лос-Анджелесе вручили 80-ю кинопремию «Золотой глобус». В этот раз все было против того, чтобы звезды выглядели дорого и прилично. Известные бренды сшили ужасные наряды, а организаторы постарались испортить фотосессию на красной дорожке. Перед началом церемонии прошел дождь, ковер дорожки не просушили, поэтому актеры намочили и ноги, и длинные наряды. Обычно тайминг позволяет большим звездам задержаться на дорожке, чтобы фотографы могли расправить платья, сделать снимки с разных ракурсов; в этот раз всех гнали в бешеном ритме. Кроме того, полосатые серо-розовые стены (их уже прозвали дешевыми панелями) с огромным логотипом – крайне неудачный фон для нарядов любых цветов; еще был плохой свет – и это повлияло на внешний вид звезд на фото. Модные дома к церемонии шьют наряды в подарок для звезд, с которыми дружат или имеют контракты – считается престижным, когда артист представляет бренд на мероприятии такого уровня. Но в этот раз получилось выглядеть достойно лишь единицам. Возмущены модные критики и поклонники звезд в разных странах. Мы присмотрелись и оценили удачные образы и звездные промахи.

56-летняя Сальма Хайек удивляет своими «шарами», которые любит выставлять напоказ. К 2023 году большинство женщин избавились от огромных грудных имплантов (3 и 4 размеров), заменив их на аналоги естественной формы (1 и 2 размера). В начале века столь пышную грудь делали и наши, и западные артистки, но сейчас шары-импланты остались, кажется, только у их Хайек, и у нашей Оксаны Самойловой (блогер, бизнесвумен и жена рэпера Джигана). Сальма Хайек обвешена бриллиантами – кольца, сверкающие бриллиантовые серьги от Lorraine Schwartz, удачный макияж с мерцающими тенями для век. И крайне неудачное платье от Gucci, расшитое россыпью мерцающих камней. Кажется, что этот наряд из прошлого десятилетия, когда как раз носили накладные ногти, волосы, большую грудь. Вот и Ксения Собчак в шоке от платья актрисы: «В рейтинг с приставкой «анти» в этот раз можно отправить не только людей, но и целый бренд. Gucci изрядно развлеклись, наряжая звезд, иначе объяснить это просто нельзя. Сальма Хайек вообще как из салуна в каком-то вестерне. Посмотрим, что будет происходить на дорожках с приходом нового креативного директора бренда».

56-летняя Сальма Хайек удивляет своими «шарами», которые любит выставлять напоказ Фото: REUTERS

30-летняя Селена Гомес расстроила и фанатов, и модных критиков. Во-первых, фотографы сделали крайне неудачные кадры, на которых и без того не худая звезда выглядит намного толще, чем на недавних снимках с отдыха в Мексике. Во-вторых, крой платья прибавил и возраст, и вес. Несколько лет назад Гомес набрала вес – это были последствия проблем со здоровьем: ей делали пересадку почку, проводили курс лечения волчанки, биполярного расстройства. После этого Селена периодически то худеет, то прибавляет. Сейчас при росте 165 см она весит 64 кг, стремится похудеть до 54 кг. Селена Гомес пришла в Valentino, но это не спасло ее от модного провала. Ей сшили тяжелый балахон, который превратил молодую женщину в бесформенную окружность. Бархат в сочетании с таким силуэтом, огромные рукава-фонари еще более утяжелили фигуру. Накидка с рукавами буфами укрупнила руки. Селену после этого выхода прозвали Винни-Пухом. Красивая пышная грудь упала в декольте. В данной ситуации было бы удачным выходом: корсетное бархатное платье до колен или вариант с завышенной талией. Получилось: пышная дама в наряде для див на пенсии.

Селена Гомес расстроила и фанатов, и модных критиков Фото: REUTERS

32-летняя Марго Робби пришла в платье Chanel, которому в западной прессе устроили самую мощную пиар компанию. Наряд шили более 750 часов: 30 тысяч пайеток и кристаллов пришивали вручную. Но в итоге все вышло крайне неудачно: актрисе с идеальной фигурой платье с неправильными пропорциями все испортило – кажется, что у Марго тяжелый низ (его уже сравнили с глобусом) и бесформенный верх. Зато удачный цвет наряда (розовые оттенки в тренде), и отличная бриллиантовая брошь – тоже Chanel. Этот стиль одежды называют barbiecore – это значит одеваться в стиле куклы Барби или главной героини фильма «Блондинки в законе». Стоит также отметить, что пайетки вернулись в тренды на весь 2023 год. Кстати, за столом на премии Марго Робби сидела рядом с Брэдом Питтом, который развлекал ее весь вечер и все время улыбался – многие отметили, что актер обновил лицо (вероятно, инъекционными процедурами).

Марго Робби пришла в платье Chanel, которому в западной прессе устроили самую мощную пиар компанию Фото: REUTERS

28-летняя Джулия Гарнер пришла в Gucci и тоже в стиле barbiecore. Платье крайне неудачного кроя и видно, что его не успели подогнать под звезду: верх топорщился, талия стала шире в два раза. Ну а воланчики напомнили наряды аниматоров на детских новогодних праздниках. Но актриса так светилась от счастья, когда получила свой «глобус» за лучшую женскую роль второго плана в драматическом сериале «Озарк» - что хейтеры в соцсетях простили ей это нелепое платье.

Джулия Гарнер пришла в Gucci и тоже в стиле barbiecore Фото: REUTERS

53-летний Билли Портер пришел в платье-смокинге Christian Siriano. Бархатный костюм самого модного цвета нынешнего года похож не на кутюрный наряд, а на наряд клоуна, в котором можно смешить народ в цирке. Как раз подходящая длина, чтобы запутаться и комично упасть на сцене. И этот актер там такой смешной был не один.

Билли Портер пришел в платье-смокинге Christian Siriano Фото: REUTERS

34-летняя Рианна пришла в платье Schiaparelli. Вот что значит – звезда ходила на примерки или дизайнер отлично знал ее фигуру, платье сидит идеально. Драпированный наряд без бретелей, подчеркнувший и удачно приподнявший пышный бюст – подчеркнули достоинства и скрыли недостатки фигуры (есть лишний вес после родов), а бархатная накидка со шлейфом сделала образ торжественным. Удачно дополнили образ серьги и колье с бриллиантами Cartier, лаконичная сумочка, босоножки на шпильке. Мы согласимся с Ксенией Собчак: «Рианна в Schiaparelli однозначно лучшая». Также, кстати, посчитали большинство модных критиков в мире. Рианну номинировали за саундтрек к фильму «Черная пантера: Ваканда навсегда». Но «Золотой глобус» за лучшую песню получила композиция «Naatu Naatu» из фильма «RRR: Рядом ревет революция».

61-летняя Дженнифер Кулидж забрала статуэтку «Золотой глобус» как «Лучшую актриса второго плана в телесериале». Звезду наградили за роль в сериале об отдыхающих в отеле «Белый лотос». Но для многих она до сих пор мама Стифлера из «Американского пирога». Дженнифер выглядела отлично в этом луке от Dolce & Gabbana. Модные пайетки, вечерний элегантный и нарядный образ. В стороне от камер осталось удлиненное пальто-пиджак – а оно весьма удачное. Трудно не согласится и тут с Ксенией Собчак: «Дженнифер Кулидж просто доставляет, ее харизма вытянет что угодно». Тот случай, когда есть лишний вес, но он удачно подобранный наряд делает фигуру гармоничной, а артистку заметной.

Дженнифер Кулидж забрала статуэтку «Золотой глобус» как «Лучшую актриса второго плана в телесериале» Фото: REUTERS

20-летняя Дженна Ортега стала известной, благодаря сериалу «Уэнсдэй». За эту работу ее номинировала в категории «Лучшая актриса в мюзикле, комедийном телесериале». Но приз получила Кинта Брансон за роль в «Начальной школе Эбботт». Зато Ортега отлично выступила на красной дорожке: она перекрасила волосы в каштановый оттенок. А также сделала самую модную у молодежи сейчас стрижку wolf cut – расслабленный образ с челкой, слоями волос на макушке, длинными прядями на затылке; образ должен быть слегка небрежен – это называется стильной неряшливостью. Платье у Ортеги от Gucci. Многослойный плиссированный наряд, с множеством вырезов, множество колец, браслетов, цепей – создали модный образ цыганки. Фанатом очень понравилось, стилистам чуть меньше, но все снисходительно одобрили.

Дженна Ортега стала известной, благодаря сериалу «Уэнсдэй» Фото: REUTERS

60-летняя Мишель Йео стала «Лучшей актрисой комедии» за роль в научно-фантастической черной комедии «Все везде и сразу». Этот фильм принес малазийской актрисе китайского происхождения новую волну популярности. Многие помнят ее как девушку Бонда из 18-го фильма бондианы. Стоит отметить, что Мишель прекрасно выглядит – она когда-то занималась балетом и имеет прекрасную осанку, фигуру. Никакой пластики, лишь удачная косметология дает «легкое» лицо без морщин и утиных губ. Мишель Йео пришла в роскошном платье Armani Privе. Многослойный образ оставил Мишель хрупкой фарфоровой статуэткой, так как удачно отшит по индивидуальным меркам, безупречный подгон под фигуру. Ну и опять буйство пайеток – этого не избежать в ближайший год. Самый удачный образ для триумфатора премии, ну а статус подчеркивает бриллиантовый обвес на шее и руках.

Мишель Йео стала «Лучшей актрисой комедии» Фото: REUTERS

59-летний Квентин Тарантино с женой 40-летней израильской певицей Даниэллой Пик получили негласный титул самой элегантной парой премии «Золотой глобус 2023». Классика жанра в моде пока еще часто побеждает креатив. Несмотря на сильно помятые брюки Тарантино поддержал образ мачо, а его жена была идеальна в струящемся по фигуре платье из пайеток с глубоким вырезом на спине – ничего лишнего, только несколько крупных бриллиантов. Идеальный образ для молодоженов на 2023 год.

Классика жанра в моде пока еще часто побеждает креатив Фото: EAST NEWS

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